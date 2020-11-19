В Украине упали потребительские настроения

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Потребительские настроения украинцев упали до минимума за два года

Потребительские настроения опустились до двухлетнего минимума, при этом вырос индекс ожидаемой динамики безработицы.

В октябре 2020 года индекс потребительских настроений в Украине составил 62,4 п. — это на 9,2 п. ниже, чем месяцев ранее, и минимальная отметка с января 2019 года. Такие данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens опубликованы в четверг, 19 ноября.

Индекс текущего положения сократился и составляет 54,9, что на 9,8 п. ниже показателя прошлого месяца. Индекс экономических ожиданий в октябре сократился на 8,7 п. и составляет 67,4.

Индекс ожидаемой динамики безработицы составляет 147,0, что на 3,5 п. выше показателя прошлого месяца. Индекс инфляционных ожиданий изменился незначительно — на 0,5 п. до уровня 187,3. Ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев не изменились: индекс девальвационных ожиданий стабилен и составляет 160,6.

«В октябре 2020 года зафиксировано минимальное значение индекса потребительских настроений за период с января 2019 года. Минимума достигли индексы ожидаемого развития экономики в ближайший год и 5 лет. Эти индексы существенно выросли в апреле 2019 года после президентских выборов, сейчас же вернулись на уровень 2017-2018 годов», — пояснили аналитики Info Sapiens.

Отмечается, что другие составляющие индекса потребительских настроений также упали в октябре, но не «пробили» минимум последних двух лет. Минимальное значение индекса текущего личного материального положения было зафиксировано в июне 2020 года, а индекса целесообразности делать большие покупки в апреле 2020 года.

Напомним, что четверть украинцев зарабатывает меньше 6 тыс. грн. Каждый пятый украинец получает от 5 до 6 тысяч гривен в месяц. При этом больше 25 тысяч гривен зарабатывает меньше 7% работников.

Также сообщалось, что в Украине замедлилось падение экономики. За последний квартал экономика Украины сохранилась на 3,5%, хотя в предыдущем квартале оно превысило 11%.

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