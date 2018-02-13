В Украине укрепилась гривня

В Украине во вторник, 13 февраля, укрепился курс гривни по отношению к доллару и евро в обменниках банков.

Об этом свидетельствуют курсы валют в финучреждениях.

В частности, средний курс продажи доллара в банках упал на 17 копеек – до 26,99 грн/$.

Дороже всего доллар торгуется в Ощадбанке – 27,20 грн/$, а дешевле всего купить американскую валюту можно в Кредитвест банке – 26,90 грн/$.

В то же время средний курс продажи евро в банках упал на 15 копеек – до 33,28 грн/€.

Дороже всего евро торгуется в Альфа-банке и OTPBank – на уровне 33,40 грн/€, а дешевле всего купить европейскую валюту можно в Коминвестбанке – 33,05 грн/€.

Курс гривни на межбанковском валютном рынке укрепился по отношению к доллару и торгуется на уровне 26,67-26,71 грн/$. В то же время курс нацвалюты по отношению к евро упал до 32,93-32,98 грн/€.

При этом Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к доллару на уровне 26,84 грн/$, а к евро – 32,91 грн/€.

Как сообщал «Обозреватель», ранее в НБУ рассказали, когда может произойти стабилизация курса гривни.





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