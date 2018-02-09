В Украине укрепилась гривня: опубликован курс валют

В Украине в пятницу, 9 февраля, укрепился курс гривни по отношению к доллару и евро в обменниках банков.

Об этом свидетельствуют курсы валют в финучреждениях.

В частности, средний курс продажи доллара в банках упал на 6 копеек – до 27,36 грн/$.

Дороже всего доллар торгуется в ПУМБ – 27,50 грн/$, а дешевле всего купить американскую валюту можно в Укргазбанке, ПриватБанке и Альфа-банке – 27,30 грн/$.

В то же время средний курс продажи евро в банках упал на 12 копеек – до 33,64 грн/€.

Дороже всего евро торгуется в ПУМБ и Кредитвест банке – на уровне 33,80 грн/€, а дешевле всего купить европейскую валюту можно в Коминвестбанке – 33,40 грн/€.

Курс гривни укрепился и на межбанковском валютном рынке. В частности, котировки нацвалюты к доллару установились на уровне 27,01-27,04 грн/$, а к евро – на уровне 33,16-33,19 грн/€.

При этом Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к доллару на уровне 27,12 грн/$, а к евро – 33,23 грн/€.

Как сообщал «Обозреватель», ранее в НБУ рассказали, когда может произойти стабилизация курса гривни.





Источник