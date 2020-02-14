В Украине ухудшились экономические настроения

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Экономические настроения в Украине в I квартале 2020 года ухудшились — Госстат

Ухудшились все четыре индикатора деловой уверенности, а также индикатор потребительской уверенности, свидетельствуют данные Госстата.

В I квартале2020 года индикатор экономических настроений в Украине составил 103% по сравнению со 113,4% и 105,9% в IV и I кварталах 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Госстата, опубликованные в пятницу, 14 февраля.

Зафиксировано ухудшение всех четырех индикаторов деловой уверенности — компонентов индикатора экономических настроений: в строительстве (с -18,9% в четвертом квартале 2019 до -21,7%), в перерабатывающей промышленности (с -5,5% до -6,4%), в сфере услуг (с +1,6% до -3%) и в розничной торговле (с +13,7% до +3,7%). Также упал индикатор потребительской уверенности (с -5,8% до -11,4%).

Рекордно высокого уровня (113,4%) ИЭН достиг в четвертом квартале 2019 года, а рекордно низким (76,9%) был в первом квартале 2017 года, когда впервые был начат расчет этого показателя.

Индикатор рассчитан согласно Методике расчета индикаторов деловых ожиданий в соответствии с требованиями расширенного Специального стандарта распространения данных Международного валютного фонда, обновленной Госстатом в декабре 2017 года.

Напомним, что рост ВВП Украины резко замедлился в конце года. Во втором квартале украинская экономика разогналась до 4,6%, а к концу года тем роста упал втрое.

Также Милованов пояснил резкий спад экономики. В четвертом квартале прошлого года темпы роста экономики замедлились, причиной чему стали снижение промышленности и нетипичные сроки сбора урожая.

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