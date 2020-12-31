В Украине циркулирует 5 типов вируса COVID-19

На территории Украины пока зафиксировано образцы вируса, который входит в глобальную генетическую линию В, которая происходит из Китая. Сейчас Центр общественного здоровья МЗ Украины имеет результаты исследования 50 образцов от референс-лаборатории, функционирующей на базе Public Health England Colindale в Лондоне.

Эти образцы взяты у пациентов из 9 регионов Украины: Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой областей и г. Киев.

Так, в Украине определены следующие генетические варианты:

В1 – вирусы этой группы относятся к многочисленной группы вирусов, циркулирующих на территории Европы и происходят из Италии.

В1.1 – вирусы генетической линии В1, которые отличаются тремя нуклеотидными заменами (SNPs 28881GA, 28882GA, 28883GC).

В1.1.1 – циркуляцию этих вирусов обнаружено одновременно на территории стран ЕС и Великобритании.

В1.5 – вирусы этой группы относятся к многочисленной группы вирусов, циркулирующих на территории Европы и происходят из Испании.

В2 – вирусы этой группы циркулируют в более 57 странах мира на 6 континентах.

Напомним, на кануне Нового года в Запорожской области у 28 полицейских подтвердился COVID-19.

Однако в Минздраве, несмотря на уменьшение количества новых случаев COVID-19, не планируют отменить или ослаблять локдаун, который запланирован с 8 до 24 января.

По словам Степанова, на январь-февраль приходится сезонный пик заболеваемости гриппом, что приведет к нагрузке на медицинскую систему. Он отметил, что именно к этому периоду нужно прийти с минимальными цифрами заболеваемости COVID-19.

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