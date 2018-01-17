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В Украине стремительно вырос курс доллара

Курс валют17 Янв 2018
В Украине стремительно вырос курс доллара
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В Украине в среду, 17 января, резко вырос курс доллара по отношению к гривне.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

В частности, НБУ установил официальный курс гривни на уровне 28,65 грн/$, что на 9 копеек больше, чем днем ранее.

Одновременно с этим евро подешевел на 3 копейки до 35,04 грн/€.

Напомним, что курс доллара по отношению к гривне демонстрирует активный рост последние четыре месяца. В сентябре прошлого года курс американской валюты достиг отметки в 26,52 грн/$, в октябре – 26,82 грн/$, в ноябре – 27,01 грн/$, а в декабре – 28,06 грн/$.

Как сообщал «Обозреватель», ранее в НБУ назвали причины падения курса гривни.



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