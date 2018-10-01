В Украине стабилизировался курс доллара – НБУ

Сегодня, 15:33

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Регулятор подвел «валютный» итог сентября-2018



Фото: пресс-центр НБУ

Ситуация на валютном рынке Украины в целом стабилизировалась. Такой вывод содержится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины (НБУ) за сентябрь 2018 года.

Так, НБУ напомнил, что выходил с продажей или покупкой валюты на межбанковский рынок, чтобы сгладить слишком резкие колебания курса. Однако, по подсчетам регулятора, в сентябре сальдо операций НБУ с иностранной валютой приобрело положительные значения.

«В результате по итогам сентября официальный обменный курс гривни к доллару США и евро остался практически на уровне предыдущего месяца», – отметили в НБУ.









В Нацбанке также подчеркнули, что стабилизация стала возможна, благодаря снижению ажиотажного спроса на валюту на межбанковском на наличном рынке.

«На последнем возобновилось преобладание предложения наличной иностранной валюты со стороны населения над спросом на нее», – отметили в НБУ.

Ранее в Нацбанке прокомментировали «бюджетный» курс доллара. Глава Совета НБУ Александр Данилишин напомнил, что курс гривни определяет рынок. Стоимость иностранной валюты зависит непосредственно от ее предложения со стороны экспортеров и других продавцов, а также спроса на валюту со стороны импортеров и других покупателей.

Кроме того, в НБУ объясняли, почему осенний скачок доллара в 2018 году произошел раньше обычного:

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