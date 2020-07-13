В Украине создан органический экспортный альянс для поиска новых рынков сбыта

В Украине создан органический экспортный альянс для поиска новых рынков сбыта

ГО «Органическая Украина» при поддержке программы USAID «Конкурентоспособная экономика Украины» в партнерстве с Офисом по продвижению экспорта Украины создало первый в Украине органический экспортный альянс для совместного поиска нового рынка продаж зерновой продукции с добавленной стоимостью – Organic Ukraine Business Hub CEREALS. Об этом сообщила пресс-служба ГО «Органическая Украина».

Отмечается, что на первом этапе альянс будет искать новый рынок для украинских органических круп и хлопьев, а также выстроит стратегию вхождения на этот рынок, что даст возможность на втором этапе найти потенциальных покупателей, установить с ними партнерские отношения и начать поставки уже переработанной в Украине продукции на новый целевой рынок.

Конечная цель бизнес-хаба – увеличение прибыли компаний-участников и содействие их конкурентоспособности.

«Объединив усилия, украинские производители могут представить гораздо более широкий ассортимент органических круп и хлопьев на внешних рынках. И этот альянс дает позиционирование общему ассортиментному предложению», – говорится в сообщении.

Сейчас в альянс входят шесть экспортно-ориентированных предприятий: ООО «Агрофирма «Поле», ЧП «Галекс-Агро», ООО «Кварк», ООО «Органик Оригинал», ООО «Сквирский комбинат хлебопродуктов», ООО «Фирма «Диамант ЛТД».





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