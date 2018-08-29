В Украине сорваны сроки печати учебников

В Украине сорваны сроки печати учебников — из-за этого уволят сотрудников Института модернизации содержания образования

В Украине сорваны сроки печати учебников . Фото: УНИАН

Об этом на заседании Кабмина сказала министр образования и науки Лилия Гриневич, сообщает «ДС» со ссылкой на liga.net.

По ее словам, такое произошло из-за четырех основных причин: а) блокировки закупок издательствами по судебным искам, б) ограниченных полиграфических мощностей, в) плохой процедуры экспертизы учебников и г) институциональной слабости.

По ее словам, из-за срыва сроков печати развозка учебников по школам будет сдвинута в среднем на месяц.

Учебники по всем предметам 1-го, 5-го и 10-го классов будут размещены на сайте МОН и ИМЗО до 1 сентября.

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