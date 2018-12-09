В Украине снизился курс доллара: чего ждать до конца года — OBOZREVATEL

В Украине курс доллара до конца декабря будет оставаться в привычном коридоре и при благоприятных обстоятельствах может укрепиться около отметки в 28 грн/$. Военное положение, которое спровоцировало ажиотажный спрос, перестало влиять на валюту. 9 декабря доллар, согласно данным НБУ, подешевел до 27,8 грн/$.

OBOZREVATEL разобрался, что будет с курсом доллара до конца года.

Что влияет на курс валют

В декабре бизнес активнее продает заработанные на экспорте валюту. Полученные деньги направляют, например, на уплату налогов. В первую очередь речь идет об аграриях. И чем больше долларов продают, тем дешевле они стоят. С другой стороны, отмечает финансовый аналитик Владимир Мазуренко, в последний месяц увеличиваются бюджетные выплаты. «Традиционно накапливают бюджетные выплаты и в конце года объем гривни на рынке увеличивается. Полученная гривня стимулирует рост спроса на доллары», – поясняет эксперт.

Что будет влиять на курс доллара в декабре:

увеличение количества гривни из-за бюджетных выплат;

возможная угроза, связанная с блокадой Азовского моря Россией;

продажа валюты аграриями;

нормализация торговых отношений США и Китая.

В то же время военное положение, которое привело к краткосрочному росту спроса, уже перестало влиять на ситуацию с валютой. «Военное положение в текущем формате не повлияет на гривню в долгосрочной перспективе. Но, если оно будет продолжено и примет более жесткие формы, тем более в случае активной фазы боевых действий, гривня будет падать. Есть опасения относительно сокращения денежных перечислений украинцев из России, ухудшения логистики и блокирования поставок в Россию через третьи страны», – отмечает старший аналитик Forex Club Андрей Шевчишин.

Последние несколько дней ситуация на валютном рынке стабилизируется. Если после новостей о введении военного положения население начало активно покупать валюту и спровоцировало повышение официального курса до 28,3 грн/$, то по состоянию на 9 декабря курс установился на отметке в 27,8 грн/$.

Панические настроения населения после введения военного положения идут на спад, и это уменьшает спекулятивное давление. Однако рынок, считает Шевчишин, остается в напряжении, что отражается на разнице между наличным и безналичным курсом валюты. Так, если на наличном рынке доллары продают по 28 грн, то на межбанке он уже давно опустился ниже психологической отметки.

Со временем, уверен аналитик Егор Комов, ситуация выровняется и безналичный курс отобразится на стоимости валюты и в кассах банков.

Что будет с курсом

Поддержку гривне окажет жесткая политика, а также готовность НБУ выкупать излишки и осуществлять интервенции для снижения спекулятивного давления. Сдерживать негативное влияние будут кредиты от МВФ и ЕС. Средний курс продажи наличного евро в декабре может колебаться в диапазоне 31,5–33 грн. за евро, а стоимость доллара при благоприятных обстоятельствах будет находиться около 28 гривен, а при негативных приблизится к новой психологической отметке, прогнозируют в Forex Club.

В то же время Мазуренко уверен: курс будет колебаться около 28-28,5 грн/$. Причин для значительного подорожания валюты, добавляет эксперт, нет. Более того, если спрос не будет спровоцирован внешними факторами, гривня в конце года может быть «крепче», чем осенью.

Егор Комов добавляет: традиционно в декабре участники рынка ожидают подорожание доллара, однако в этом году, в том числе из-за временного роста спроса после введения военного положения, доллар может оставаться в прежнем коридоре.

«Причин для того, чтобы курс доллара вырос, нет. Девальвационные факторы пока еще остаются неактивными. Если не будет обострения военной агрессии, думаю, курс может недалеко отойти от 28 грн/$. А если вспомнить, какой показатель на конец года был заложен в бюджете на этот год, можно утверждать, что такой вариант – очень даже удачный для украинской национальной валюты», — добавляет эксперт.





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