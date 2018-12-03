В Украине снизились ставки по валютным депозитам — politeka.net

Среди долларовых депозитов выросли в цене вклады сроком более года, а бессрочные сбережения не изменились в цене

По итогам недели с 26 ноября по 2 декабря средние ставки по банковским вкладам выросли, вклады в долларах и евро снизили свою доходность.

Гривневые ставки максимально выросли для вкладов периодом до месяца (на 0,1 п.п. до 10,5%). Синхронно, на 0,05 п.п., выросла доходность сбережений на сроки от 3 до 6 месяцев (13,26%), от 6 до 12 месяцев (14,12%) и более 12 месяцев (13,64%).

Депозиты на срок от 1 до 3 месяцев подорожали на 0,03 п.п. до 11,1% годовых. Бессрочные сбережения по-прежнему предлагают 7,88% годовых.

Среди долларовых депозитов выросли в цене вклады сроком свыше года (на 0,01 п.п. до 2,96% годовых). Бессрочные сбережения не изменились в цене — 0,96% годовых.

Депозиты периодом от 1 месяца до 3-прежнему предлагают 1,23% годовых, а от 3 до 6 месяцев — 2,23% годовых. Доходность вкладов на период от полугода составляет 2,75% годовых.

Упали в цене депозиты сроком до месяца, на 0,18 п.п., их доходность составляет 1,41% годовых. Средние процентные ставки для вкладов в евро остались без изменений для периодов от 1 месяца до 3 (1,1%) и от 3 месяцев до 6 (1,61%).

Бессрочные сбережения также не претерпели изменений и предлагают 0,6% годовых. Синхронно снизили доходность депозиты на срок от полугода до года и более года (на 0,01 п.п. до 1,96% и до 2,11% годовых соответственно).

Как сообщалось, аналитики прогнозируют, что в первый месяц зимы курсы валют будут нестабильны.

В последних числах ноября курс доллара вырос с отметки 27,8 до 28,4. До этого с середины месяца доллар был стабилен, и гривне даже удалось закрепиться. Курса 27,7 гривен за 1 доллар украинцы не видели еще с августа. Однако в конце ноября доллар и евро начали дорожать, и такая тенденция, по прогнозам экономистов, продолжится и в декабре.

Эксперты ожидали, что скачок курса доллара будет не таким стремительным. По прогнозам экономистов, на межбанковском рынке доллар должен был превысить психологическую отметку в 28 гривен только в начале декабря. Однако он это сделал сразу же после введения военного положения в Украине. Сразу же после событий в Азовском море курс доллара по отношению к гривне вырос более чем на 2 процента во всех сегментах рынка валют.

Обнадеживает то, что паника на рынке валют постепенно сходит на нет, и хотя курс поднялся на уровень выше, но может стабилизироваться там и не повторять прыжков роста.

Напомним, Украина может получить от Всемирного банка $ 750 млн финансовой гарантии.

Как сообщала Politeka, в Украине появились фальшивые доллары, подделки везде.

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Источник: Liga.net.

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