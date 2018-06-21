В Украине снизилась теневая экономика — Минэкономразвития

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В Кабмине увидели снижение уровня теневой экономики

Теневая экономика в прошлом году составила 31% от уровня официального ВВП — по сравнению с 35% в 2016 году.

Уровень теневой экономики в Украине в 2017 году снизился на 4% по сравнению с показателями 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли в четверг, 21 июня.

Согласно подсчетам ведомства, теневая экономика в 2017 году составила 31% от уровня официального ВВП — по сравнению с 35% в 2016 году.

В министерстве отмечают, что процесс детенизации удалось начать благодаря высокому уровню деловой активности бизнеса, сохранению макрофинансовой стабильности, расширении внутреннего спроса и диверсификации рынков сбыта украинской продукции, а также благодаря снижению инвестиционных рисков.

Вместе с тем, процесс детенизации экономики сталкивается с рядом проблем, отмечают в министерстве. В частности, речь идет о низком доверии к госструктурам, наличии неподконтрольных государству территорий и сохранении ряда вызовов финансовой стабильности.

Ранее Международный валютный фонд оценил размер теневого сектора в структуре экономики Украины в 44,8%.

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