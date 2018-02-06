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В Украине резко укрепилась гривня

Курс валют06 Фев 2018
В Украине резко укрепилась гривня
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В Украине резко укрепился курс гривни по отношению к доллару и евро в обменниках банков.

Об этом свидетельствуют курсы валют в финучреждениях.

В частности, средний курс продажи доллара в банках упал на 20 копеек – до 27,71 грн/$.

Дороже всего доллар торгуется в «Ощадбанке» – 27,95 грн/$, а дешевле всего купить американскую валюту можно в «ТАСкомбанке» и «Коминвестбанке» – 27,55 грн/$.

В то же время средний курс продажи евро в банках упал на 34 копейки – до 34,51 грн/€.

Дороже всего евро торгуется в «Укргазбанке» – на уровне 34,70 грн/€, а дешевле всего купить европейскую валюту можно в «Коминвестбанке» – 34,10 грн/€.

Курс гривни укрепился и на межбанковском валютном рынке. В частности, котировки нацвалюты к доллару по состоянию на 13:00 установились на уровне 27,43-27,46 грн/$, а к евро – на уровне 34,03-34,07 грн/€.

При этом Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к доллару на уровне 27,74 грн/$, а к евро – 34,51 грн/€.

Как сообщал «Обозреватель», ранее в НБУ рассказали, когда может произойти стабилизация курса гривни.



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