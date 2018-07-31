В Украине резко сократился приток валюты, гривне грозит неслыханный удар

Уже в ближайшее время падение гривны может ускориться из-за проблем, с которыми столкнулась украинская экономика

В Украине появился еще один тревожный сигнал, который свидетельствует об угрозе девальвации национальной валюты.

Так, платежный баланс Украины за январь-июнь 2018 года был сведен с профицитом 307 млн долларов. Это в 3,4 раза ниже профицита за аналогичный период 2017 года, который был зафиксирован на уровне 1,049 млрд долларов.

Об этом говорится в сообщении на сайте Национального банка.

В НБУ сообщили, что в июне платежный баланс сведен с незначительным профицитом на уровне 23 млн долларов.

Текущий счет и вовсе имел отрицательное сальдо на уровне 125 млн долларов в июне, 613 млн долларов — с начала года.

Приток по финансовому счету составил 148 млн долларов в июне и 922 млн долларов – с начала 2018 года.

Напомним, украинцам надо готовиться к резкому подорожанию доллара уже в ближайшее время. Эксперты говорят, что изменение методики расчета курса гривны к доллару не повлияет на курс, однако уже осенью национальная валюта начнет резко дешеветь.

По мнению экономиста Виктора Скаршевского, уже в конце августа — начале сентября спрос на валюту начнет превышать ее предложение. Он считает, что причинами обвала гривны станут необходимость импортировать больше природного газа, сбор урожая и негативная для Украины ситуация на сырьевых рынках.

«В Госбюджете заложен курс 30,1 грн на конец года. На этом курсе были рассчитаны доходы бюджета. При этом основные статьи, по которым не выполняется доходная часть бюджета – это таможня, НДС на импорт и ввозная пошлина. Потому что в среднем по году курс рассчитан и заложенный в бюджете 29,3 грн/доллар, а по факту он – 26,3 грн/доллар. Поэтому когда с августа-сентября начнется сезонная девальвация, правительство и, возможно, НБУ особенно ей сопротивляться не будут, поскольку это поможет выполнять доходы бюджета. А доходы бюджета от курса доллара зависят на 40%», — отметил Скаршевский.

Напомним, курс доллара резко пойдет вверх, спекулянты готовятся к «бою».

Как сообщала Politeka, национальную валюту уже в скором будущем может ждать крутое пике.

Также Politeka писала, что украинцам стоит приготовиться к худшему, эксперты озвучили все прогнозы курса доллара.

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