В Украине резко подорожают сигареты: когда и на сколько

В Украине пачка сигарет в зависимости от сегмента подорожает примерно на 3-7 грн уже в 2019 году. Рост цены произойдет из-за повышения акциза на сигареты на 20% в новом Налоговом кодексе, который поддержала Верховная Рада.

Как сказано в материалеOBOZREVATEL, помимо запланированного повышения акциза на сигареты на 20% в год, Рада поддержала предложение Кабмина поднимать акциз еще и на уровень инфляции.

В 2019 году инфляция, по данным НБУ, составит 6,3%, в 2020-м — 5%. В конечном результате до 2024 года акциз увеличится примерно на 125%. Его размер составит около 3,6 тыс. грн за 1000 сигарет. Учитывая структуру цены, пачка к этому моменту может стоить более 100 грн.

«В то же время в следующем году сигареты премиум-класса, которые на данный момент продают по 43-45 грн, подорожают почти до 50 грн. Акциз повысят дважды — в январе и июле. В результате его размер для сигарет с фильтром увеличится на 3,5 грн за каждую пачку», — сказано в статье.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада Украины в 06:01 утра 23 ноября приняла во втором чтении и за основу законопроект о государственном бюджете Украины на 2019 год. Инфляция составит 7,5%, а динамика ВВП — около 3%.





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