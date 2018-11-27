В Украине резко подорожал доллар: как спекулянты взвинтили курс — Обозреватель

В Украине подскочил курс доллара по отношению к гривне — в обменниках американская валюта уже пробила отметку в 32 грн/$. Население на фоне новостей о введении военного положения начало активнее покупать валюту. Cитуацией воспользовались спекулянты, которые за два дня подняли стоимость доллара на 1,5-2 грн/$.

Как сказано в материале UBR, во вторник, 27 ноября, украинские банки подняли наличный курс доллара вслед за межбанком. Средняя цена продажи населению поднялась на 70 копеек и закрепилась в рамках 28,50-29,0 грн/$. При этом выкуп валюты у населения производится в рамках 27,80-28,30 грн/$.

По данным издания, у небанковских финучреждений курс еще выше и достигает во вторник 32 грн/$ на продаже валюты. Тем временем люди продолжают скупать американскую валюту по любым курсам. Таким образом из-за повышенного спроса начал образовываться дефицит наличного доллара.

«За последние два дня спрос на доллар сильно вырос. Только по одной причине — из-за новостей о введении в стране военного положения. Причем люди берут не по $100, как обычно, а достаточно крупные суммы — по $3-5 тыс. Из общения с клиентами понятно, что это средства, которые копились «под матрацем» и с депозитов, сроки которых истекли (досрочных расторжений договоров нет — вкладчики не хотят терять проценты). Люди один за одним обходят обменники и кассы банков и скупают доллар», — пояснил председатель правления RwS Bank Владислав Кравец.

Он отметил, что в то же время на межбанке ситуация постепенно успокаивается. К полудню котировки зафиксировались в рамках 28,10-28,12 грн/$.

Экономическая правда

Как сообщал OBOZREVATEL, курс доллара утром во вторник, 27 ноября, вырос на 41 копейку и был установлен на уровне 28,38 грн/$. В то же время средний курс продажи евро в банках вырос на 32 копейки и составил 32,31 грн/€. Таким образом на стабильности гривни негативно отразилась новость о военном положении в Украине.





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