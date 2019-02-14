В Украине резко подешевел доллар: причину нашли в Бразилии — Обозреватель

С начала 2019 года украинская гривня существенно укрепилась по отношению к доллару и евро, а Нацбанк на этом фоне увеличил валютные резервы. Одна из причин ситуации находится в Бразилии.

Об этом написал экономист ЦЭС Алексей Гаманюк в своем блоге для «Нового времени». Он пояснил, что существует взаимосвязь с курсом доллара в Украине и трагедией на одном из крупнейших бразильских производств железной руды. Там 25 января прорвало дамбу.

«К сожалению, 150 человек погибли в результате катастрофы. Побочным эффектом трагедии стал рост цен на железную руду, который повлек за собой и цены на сталь. На рисунке видно, что цена медленно росла и перед катастрофой, но после 25 января взлетела стремительно», — написал он.

Экономист также привел график подорожания железной руды за указанный отрезок времени.

«Руда и сталь – это то, что Украина продает на экспорт и получает валютную выручку. Вместе они составляют примерно четверть украинского товарного экспорта. Цена на железную руду за три недели прыгнула с $74 до $91 за тонну. Украинская гривна на наличном рынке за тот же период укрепилась с 27,6 до 26,9 грн за доллар. НБУ при этом выкупил в резервы $340 млн», — пояснил Гаманюк.

При этом, он отметил, что в тот же период действовали и другие факторы – рост интереса инвесторов к гривневому долгу государства, когда нерезиденты купили гривневых ОВГЗ почти на $200 млн, и хороший урожай зерновых. «Но в целом эти события – хорошая иллюстрация того, как из-за гибкого курса валюты экономика приспосабливается к внешним и внутренним изменениям», — заключил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине курс доллара в четверг, 14 февраля, вырос на 3 копейки в продаже в банках и установился на уровне 27,26 грн/$.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся





Источник