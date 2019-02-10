В Украине резко подешевеет доллар: прогноз аналитиков — OBOZREVATEL

В Украине стремительно дешевеет доллар – всего за несколько месяцев курс укрепился с 28 до 26,6 грн/$. Финансовые аналитики поясняют: для участников рынка такая ситуация не стала сюрпризом. Спрос на доллары традиционно из года в год снижается в конце января – в начале февраля.

OBOZREVATEL собрал прогнозы аналитиков о том, чего ждать от курса доллара в Украине на следующей неделе.

Главное:

курс доллара в Украине до 15 февраля может опуститься с 26,6 до 26,3 грн/$;

гривня укрепляется из-за сезонных факторов – активный выпуск ОВГЗ, низкий спрос покупателей и валютные выручки экспортеров;

доллар дешевеет в феврале несколько лет подряд.

Гривня идет на рекорд

Пик укрепления ожидается в середине февраля. Правда мнения экономистов о том, как может измениться курс, расходятся. 26,5 грн/$ – красная линия, рассказывает аналитик Владимир Мазуренко. Эксперт уверен, что ниже этой отметки американской валюте опуститься не удастся. Правда, и этот показатель станет рекордно низким за текущий год.

«Спрос на рынке низкий, предложение хорошее. Видим уже достаточно длительный период сезонное укрепление гривни. У нас, покамест, валюта очень зависит от сезонных факторов. От урожая аграриев, от критического импорта», – поясняет аналитик.

Курс валют в Украине

Кроме того, Министерство финансов в связи с тем, что гарантии от Мирового банка на 17,6 млрд грн перенесли на февраль, приняли решение увеличить выпуск облигаций внутреннего госдолга. Это поспособствовало тому, что инвесторы были вынуждены продавать валюту, покупать гривню и уже с ее помощью приобретать номинированные в нацвалюте бумаги.

При этом ставки по таким облигациям, как уже писал OBOZREVATEL, выше, чем по банковским депозитам. С одной стороны это позволяет привлечь в бюджет дополнительный денежный ресурс, а с другой – дает возможность укрепиться гривне.

Аналитик Вадим Иосуб считает, что курс доллара может уже на следующей неделе опуститься до отметки 26,3 грн/$. “На ближайшую неделю мы ожидаем продолжение снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,3/26,6 грн», – прогнозирует эксперт.

С таким же прогнозом соглашается аналитик Егор Комов. По его словам, через пять-семь дней украинцы на наличном рынке смогут покупать валюта по цене 26,3-26,4 грн/$.

«На неделю – да, будет укрепляться. Но, вполне возможно, что уже к концу месяца ситуация может измениться. Все эти сезонные колебания не должны вызывать какого-либо резонанса. Это нормальная ситуация, при которой мы существуем уже много лет. Пока рынки не сильно развиты, будет продолжаться таким образом», – прогнозирует эксперт.

Что будет с курсом доллара в 2019 году

В 2019 году на погашение государственного долга потратят 417,4 млрд грн. При этом общие доходы бюджета на 2019-й – 1 трлн 26 млрд. Это около 40% всех доходов страны. На погашение внешних кредитов направят новые транши МВФ и запасы из золото-валютных резервов Нацбанка. При таких условиях, отмечают аналитики, вероятнее всего НБУ будет сдерживаться от чрезмерного укрепления гривни и при возможности наоборот – будет выходить на рынок для покупки «излишков».

Политека

Прогнозы по курсу на 2019 год:

29,08 грн/$ (консенсус-прогноз Минэкономразвития);

29,4 грн/$ (прогноз, заложенный в бюджет-2019);

28,65 грн/$ (оценки МВФ, заложенные в оценки Украины).

Старший аналитик Forex Club Андрей Шевчишин считает, что нижняя отметка для среднего за год курса – 28,5 грн/$. «Наш базовый прогноз – 28,5-31,5 грн/$. Сезонные факторы влияния сохранятся, однако их интенсивность может снизиться. Базовый сценарий предполагает достаточно широкую амплитуду колебаний, что связываем с влиянием сезонных факторов, спекуляциями перед выплатами по внешним обязательствам и выборами», – отмечает аналитик.

Ключевым фактором будет выступать изменение платежного баланса, в котором импорт останется достаточно выше экспортных потоков (дефицит торгового счета на уровне 3% ВВП) и будет закрываться за счет резервов и внешних заимствований, которые также будут направляться на выплату по внешним обязательствам.

К слову, глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что в 2019 году колебания курса гривни к доллару будут незначительными. «Внешняя конъюнктура зависит от внешних рынков. Влияет цена на нефть, которая колеблется на мировом рынке».

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