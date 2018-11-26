В Украине резко начал расти доллар на фоне возможного введения военного положения

Размещено: 26.11.2018
Фото: Politeka
Котировки гривны на открытии межбанка в понедельник, 26 ноября, установились на уровне 28,30/28,50 гривны за доллар. Об этом сообщает Минфин.
Указано, что в обед, 26 ноября, средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США — 28,30/28,50 гривны;
Евро — 32,10/31,98 гривны;
Российский рубль — 0,415/0,420 гривны.
Наличный курс доллара также начал расти на «черном рынке» и в обменниках столицы.
Как сообщал NEWSONE, Национальный банк Украины не намерен вводить административные меры на денежно-кредитном и валютном рынках, если в стране введут военное положение.
Подписывайся на NEWSONE в Facebook. Узнавай первым самые важные новости.