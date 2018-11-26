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В Украине резко начал расти доллар на фоне возможного введения военного положения

Курс валют 26 Ноя 2018
В Украине резко начал расти доллар на фоне возможного введения военного положения
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Размещено: 26.11.2018


Фото: Politeka

Котировки гривны на открытии межбанка в понедельник, 26 ноября, установились на уровне 28,30/28,50 гривны за доллар. Об этом сообщает Минфин.

Указано, что в обед, 26 ноября, средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США — 28,30/28,50 гривны;

Евро — 32,10/31,98 гривны;

Российский рубль — 0,415/0,420 гривны. 

Наличный курс доллара также начал расти на «черном рынке» и в обменниках столицы.

Как сообщал NEWSONE, Национальный банк Украины не намерен вводить административные меры на денежно-кредитном и валютном рынках, если в стране введут военное положение. 


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