В Украине резко начал расти доллар на фоне возможного введения военного положения

Размещено: 26.11.2018



Фото: Politeka

Котировки гривны на открытии межбанка в понедельник, 26 ноября, установились на уровне 28,30/28,50 гривны за доллар. Об этом сообщает Минфин.

Указано, что в обед, 26 ноября, средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США — 28,30/28,50 гривны;

Евро — 32,10/31,98 гривны;

Российский рубль — 0,415/0,420 гривны.

Наличный курс доллара также начал расти на «черном рынке» и в обменниках столицы.

Как сообщал NEWSONE, Национальный банк Украины не намерен вводить административные меры на денежно-кредитном и валютном рынках, если в стране введут военное положение.





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