В Украине рекордно вырос ВВП

Долларовый ВВП Украины по результатам третьего квартала вырос на 20,30% и это является одним из крупнейших приростов в Европе.

Об этом сообщил в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

ВВП за 12 месяцев уже составляет 145,77 млрд дол, тогда как МВФ прогнозировал на конец 2019 года только 134,89 млрд дол.

«Наибольший вклад в такой прирост ВВП дает существенный прирост зарплат (+3,68 млрд долларов к ВВП в третьем квартале 2018 года), по результатам третьего квартала фонд оплаты труда рабочих в долларовом эквиваленте вырос на 26,69%», – написал Компаниец.

Он отметил. что реальный ВВП за третий квартал вырос на 4,1% (один из самых высоких приростов в Европе в третьем квартале), а дефлятор составил 6,8%.

Экономист добавил, что эти результаты еще можно записать к результатам правительства Гройсмана и считать условным нулем для правительства Гончарука. «Но самое интересное с приростом ВВП будет в четвертом квартале, темпы прироста ВВП должны будут снизиться после существенного падения промышленности и индекса сельскохозяйственной продукции в начале четвертого квартала», – написал Компаниец.

Владимир Компаниец

Владимир Компаниец

Как сообщал OBOZREVATEL, также Комппаниец сообщил о рекордном уровне международных резервов НБУ. По его информации, в ноябре 2019 они достигли 70-ти месячного максимума и составляют 12,5 млрд долл.

Экономика Украины в III квартале 2019 года показала один из самых высоких в Европе темпов прироста реального ВВП – 4,2%. Однако это значит, что Украине придется отдавать больше долгов.

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