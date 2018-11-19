В Украине рекордно снизится курс доллара: прогноз аналитика

Курс доллара в Украине до 25 ноября может опуститься до отметки в 27,6 грн/$, достигнув минимальной за осень отметки (по состоянию на 16 ноября — 27,9 грн/$).

Об этом OBOZREVATEL заявил финансовый аналитик Владимир Мазуренко. «Ситуация позитивная, баланс спроса и предложения в пользу гривни. Сейчас американскую валюту активно продают. Думаю, вполне возможно, что уже к концу недели мы будем иметь курс в 27,6 грн/$», — отмечает эксперт.

Такая тенденция, согласно прогнозу Мазуренко, может продлиться до конца месяца, после возможен незначительный откат. При этом при позитивном сценарии, рассказывает эксперт, доллар к концу года будет продаваться по 28,5 грн/$. Отметим, также укрепление гривни до 25 ноября прогнозирует финансист Егор Комов. По его оценкам, американскую валюту украинцы вскоре смогут купить за 27,7 грн/$.

Отметим, что любой рынок, в том числе и валютный, зависит главным образом всего от двух показателей — спроса и предложения. Чем больше в Украине валюты, тем дешевле она стоит. Источников пополнения валюты несколько: кредиты, инвестиции, переводы заробитчан, экспорт.

К слову, как ранее писал OBOZREVATEL, в Нацбанке прогнозируют: количество переводов в 2019-м снизится, так как сократится и количество трудовых мигрантов в Польшу.

В Украине курс доллара к концу 2018 года составит более 29 грн/$, говорится в обнародованном Министерством экономразвития и торговли прогнозе. В 2019-м в среднем доллар будет продаваться по 29,3 грн, но в конце 2019-го его стоимость увеличится до 30,6 грн.





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