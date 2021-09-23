В Украине рекордно подорожал популярный овощ — Экономика

В Узбекистане и Таджикистане лук репчатый сейчас продаётся в среднем в два раза дешевле, чем в Украине

В Украине рекордно высокие цены на лук / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина может снова стать импортёром репчатого лука после сезона экспорта в рекордное количество стран этого вида овощей. Оптовые цены на лук на внутреннем рынке являются рекордными для этого периода года.

Пишут аналитики EastFruit.

Оптовая цена на лук стандартного качества – 7 грн/кг (0,26 долларов за кг) и выше прошлогодней цены в 2,3 раза.

В Узбекистане и Таджикистане лук репчатый сейчас продаётся в среднем в два раза дешевле – по 0,12-14 долларов за кг., чем в Украине.

Даже в России лук продается дешевле, чем в Украине. Хотя там цены на большинство видов овощей и картофель в этом году необычайно высоки. А в Польше лук стоит также как и в Украине, но они выросли только в последнее время, а до этого были заметно ниже.

В Молдове цены на лук тоже ниже, чем в Украине. На сегодняшний день поставлять лук из Молдовы на рынок Украины вполне реально. Трейдеры и овощеводы верят в рост цен лука во второй половине сезона.

Аналитики «АПК-Информ», которые которые заканчивают обновление своего ежегодного прогноза производства и цен на овощи и фрукты в Украине на сезон 2021/2022, подтверждают снижение объёмов производства лука в стране в этом году. Однако они не раскрывают подробностей прогноза роста или снижения цен на него.

Но несмотря на большую разницу в ценах пока ввозить лук из Узбекистана и Таджикистана в Украину нерентабельно. Причиной этого являются высокие транспортные издержки. В тоже время, как говорят представители оптовой торговли, импорт снова станет возможным, если цены на лук в Украине вырастут ещё на 10%.

Цены на пшеницу взлетели

В августе продовольственная пшеница в Казахстане продавалась по 90-95 тыс. тенге/т или 211-223 доллара/т в зависимости от региона, а на сегодняшний день цены достигли рекордных для страны 110-115 тыс. тенге/т или 258-270 долларов/т. Цены на другие сельхозтовары также выросли.

Какие цены предлагает компания Viterra:

пшеница – 107-112 тыс. тенге/т;

ячмень – от 95 тыс. тенге/т и выше;

лен – от 310 тыс. тенге/т;

горох – от 135 тыс. тенге/т.

Больше всего выросли цены на твердую пшеницу – еще недавно предлагали 210 тыс. тенге/т или 493 доллара/т, а сейчас цены достигли 220 тыс. тенге/т или 516 долларов/т.

Напомним, урожайность зерновых культур в 2021 году выросла на 18% по сравнению с прошлым годом. По состоянию на 19 августа аграрии собрали более 31 миллиона тонн зерновых, а это на 11% больше, чем за весь период предыдущего года.

Днем ранее, 18 августа, премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства заявил, что урожай зерновых в текущем году может стать рекордным. Глава Кабмина сообщил, что к середине августа в стране намололи 29 млн тонн пшеницы, а это больше, чем за весь сезон 2020 года.

Также в Украине цена на продовольственную пшеницу выросла на 15% по сравнению с прошлым годом и сейчас колеблется в пределах 8-8,5 тыс. гривен за тонну. А на фуражную – в пределах 7,3-8 тыс. грн за тонну.