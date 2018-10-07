В Украине растет производство теплого пола

В Украине снижается спрос на теплый пол. На рынке преобладает теплый пол иностранного производства — это 70% продукции, и цена на него сильно зависит от валютного курса. Так, в течение 2015-2017 годов гривна упала по отношению к доллару США на 22%, соответственно подорожал и импорт. Многие ритейлеры закладывают в цену и прогнозируемое снижение курса национальной валюты. Об этом сообщают эксперты Pro-Consulting.

На рынок теплого пола на электричестве влияет и наличие более экономных вариантов подогрева, например, водяных теплых полов. С учетом роста цен на электроэнергию, водяной подогрев становится более привлекательным. Те, кто все-таки решает приобрести электрические теплые полы, все чаще отдают предпочтение продукции отечественных производителей, по более доступной цене.

Анализ рынка электрического теплого пола показывает тенденцию снижения импортных поставок с одновременным увеличением внутреннего производства.

Литовские инвесторы запустили производство паркета в Украине

Предоставить дополнительную динамику украинскому производству может расширение существующих и поиск новых каналов экспортных поставок. Пока украинские теплые полы продаются в основном в Россию и Молдову. Тормозит освоение экспортного потенциала низкая конкурентоспособность украинских теплых полов на рынках развитых стран.

Проведенное исследование рынка теплых полов показывает, что покупка продукции относится к двум основным категориям — это домохозяйство и организации. Многие владельцы квартир в новостройках монтируют в своем доме теплый пол при проведении первичного благоустройства. Среди организаций, теплые полы покупают в основном строительные компании и детские учреждения. Строители, которые выбирают эту продукцию, в первую очередь обращают внимание на цену, а во вторую — на безопасность.

Дальнейшее развитие рынка теплых полов, как свидетельствуют результаты проведенного анализа, будут зависеть от темпов улучшения экономического благополучия потребителей и стабильности курса валют. В связи с уменьшением импорта, высвобождается рыночная ниша для украинских производителей. Их перспективы связаны с прогнозируемым увеличением внутреннего спроса и активностью на экспортном направлении.

Хотите первыми получать важную и полезную информацию о ДЕНЬГАХ и БИЗНЕСЕ? Подписывайтесь на наши аккаунты в мессенджерах и соцсетях: Telegram, Twitter, Google+, Facebook, Instagram.





Источник