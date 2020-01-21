В Украине произошел бум торговли: экономист назвал причину

Розничная торговля в Украине по итогам 2019 года выросла на 10,5%, а индекс физического объема оборота розничной торговли составил 112,5%.

Об этом в своем Facebook сообщил экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец. Он опубликовал таблицу, в каких регионах торговля выросла больше всего, а где меньше всего.

«По результатам 2019 розничная торговля показала достаточно хорошие темпы прироста, проблема в том, что это было обеспечено существенным ростом доли импортной продукции, как в непродовольственном сегменте, так и в продовольственном», – указал экономист.

Торговля в Украине

Больше всего розничная торговля за 2019 год в физических объемах выросла:

Киевская + 20,0%

Винницкая + 18,6%

Тернопольская + 17,5%

Луганская + 16,0%

г. Киев + 15.1%

Наименьшие темпы прироста розничной торговли за 2019 год в физических объемах:

Черновицкая -1,7%

Черниговская + 1,4%

Закарпатская + 1.5%

Сумская + 2,4%

Херсонская + 2,9%.

«Изменение объемов розничной торговли является одним из замечательных показателей, который показывает изменение ситуации у населения в регионе», – написал Компаниец. Он добавил, что по итогам 2018 розничная торговля вместе с оптовой торговлей, и с ремонтом автотранспортных средств и мотоциклов обеспечили 13,2% ВВП Украины.

Торговля в Украине

Владимир Компаниец

Торговля в Украине

Владимир Компаниец

Торговля в Украине

Владимир Компаниец

Как сообщал OBOZREVATEL, розничная торговля в Украине в ноябре 2019 года выросла на 12,8%. А с начала года прирост составил +10,4% по сравнению с январем-ноябрем 2018 года.

В декабре 2019 года металлургия показала одни из худших результатов работы за всю историю Украины.

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