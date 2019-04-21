В Украине проходит второй тур президентских выборов (обновляется)

Фото: пресс-служба президента

15:53. Возле посольства Украины в Варшаве выстроилась очередь из желающих проголосовать, сообщили в Министерстве внутренних дел.

15:39. В США начались выборы президента Украины. Сейчас там 8:39 утра.

15:05. Явка по состоянию на 15:00 составила 47,87%, сообщили в Центральной избирательной комиссии.

14:44. Владимиру Зеленскому сотрудники полиции вручили админпротокол за нарушение тайны голосования. Об этом сообщил спикер его штаба Дмитрий Разумков в фейсбуке.

«Новый президент — новые правила. Все должны жить по закону! Зеленскому вручают протокол об административном нарушении за то, что показал бюллетень», — написал Разумков.

Фото: facebook/Разумков

14:32. По состоянию на 14:00 в полиции зафиксировано 532 нарушений на выборах. Об этом заявил советник министра внутренних дел Иван Варченко. По его словам, активность по сообщениям избирателей о нарушениях в сравнении с первым туром выборов почти одинаковая.

В ЦИК говорят, что эти нарушения на результаты выборов не повлияют.

Фото: EPA/UPG

14:27. «Опора» заявляет о 25,7% явке на выборах по состоянию на 12:00.

«Могу вам обнародовать свежие данные по явке на 12:00. В пределах всей Украины – 25,7%, ошибка выборки для региональной – 1,4%, и мы можем говорить пропорционально по отдельным регионам, что по состоянию на 12:00 по данным параллельного подсчета явка в центре Украины составляет 26,7%, на востоке – 29,7%, на юге – 28,2%, на западной Украине – 18,4%», — сказала глава правления Гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская на пресс-конференции в воскресенье в Киеве.

14:24. Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк заявил, что полиция изучит факт демонстрации Владимиром Зеленским заполненного бюллетеня перед тем как бросить его в урну.

Фото: EPA/UPG

Демонстрация бюллетеня является нарушением законодательства.

14:14. В селе Александровка под Одессой в коммунальном учреждении «Одесская областная психиатрическая больница №2» наблюдатели «Опоры» зафиксировали признаки принудительного голосования.

Избиратели, которые выходили из кабинок для голосования, сообщали медицинской сестре, которая приводила их в помещение для голосования, о том, что они поставили отметку «в первой строке избирательного бюллетеня». По меньшей мере двое избирателей сообщили такие сведения медсестре. По данному факту составлен акт о нарушении. Сотрудники полиции, которые охраняют помещение избирательного участка, вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.

13:46. Премьер-министр Владимир Гройсман голосовал в Виннице.

«Не изменяя традиции, проголосовали сегодня на выборах президента. Хочу еще раз подчеркнуть, что для нас огромное достояние — это свободный демократический выбор», — сказал премьер-министр, выразив надежду на проведение выборов на высоком уровне.

«Все украинцы выбирают будущее. Я могу только пожелать, чтобы это будущее было счастливым, успешным и чтобы надежда каждого исполнилась», — сказал Гройсман.

13:39. ЦИК сравнил явку избирателей в первом и втором туре по состоянию на 11:00 — во втором она выше почти на 2%. 31 марта к этому времени проголосовали 16,65%, 21 апреля — 18,06%.

Фото: rbc.ua

13:37. В Австралии завершилось голосование на выборах — избирательные участки закрылись в 13:00.

13:20. На выборах президента Украины проголосовал второй президент Украины Леонид Кучма с супругой. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дарка Олифер в фейсбуке.

Фото: facebook/Дарка Олифер

«Вспоминая предыдущие годы и то, что достанется с завтрашнего дня, после инаугурации, новому президенту, то мне его немного даже жаль. Хорошо понимаете: война, которой не видно конца, разделенная Украина, экономика на грани дефолта», — сказал Кучма.

Фото: facebook|Дарка олифер

Он пожелал, чтобы будущий президент придерживался своих обещаний и не «сошел с пути».

«Быть честным и порядочным перед людьми — это будет главным для того, чтобы за ним последовали люди. Потому что если будет доверие к нему, то и дела будут решать не так, как они решались до сегодняшнего дня», — отметил Кучма.

13:15. Выборы в прифронтовой Марьинке проходят при низкой явке — до 20% по состоянию на 12:00, сообщает РБК-Украина.

При этом со стороны оккупированного Донецка слышны взрывы и автоматная стрельба.

12:47. Народный депутат Олег Ляшко отправился святить вербу. В комментарии «Честно» заявил, что голосовать не пойдет.

12:40 В Кривом Роге женщина в состоянии алкогольного опьянения съела свой бюллетень. Кусочек успели выхватить, написала глава ОИК Инна Иванченко в фейсбуке.

Фото: Facebook/Инна Иванченко

12:31. Действующий президент, кандидат в президенты Петр Порошенко с супругой и детьми также проголосовали в Доме офицеров.

Фото: EPA/UPG

Фото: пресс-служба президента

12:28. В правоохранительные органы по состоянию на 12:00 поступили 281 заявление о нарушениях, связанных с избирательным процессом. Об этом сообщил Зорян Шкиряк, член координационного штаба по обеспечению правопорядка на выборах.

12:19. Количество избирателей в Туриции, по сравнению с первым туром, выросло на 43%. Об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига. Также он сообщил, что участки начали свою работу вовремя и работают в штатном режиме.

12:10. Свой голос уже успела отдать и и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. О голосовании она отчиталась в твиттере.

Фото: facebook/Уляна Супрун

«Кто рано встает — тот голосует без очередей. Всем сегодня хочу пожелать выполнить свой гражданский долг и сделать ответственный выбор. Спасибо всем, кто обеспечивает честные, прозрачные и демократические выборы», — написала Супрун.

12:05. Количество нарушений выросло до 180, констатируют в полиции. Явка — почти до 18% (по данным со 191 округа), говорят в ЦИКе.

Фото: EPA/UPG

11:50. Свой голос «за Украину» отдел спикер Верховной Рады Андрей Парубий. Перед тем как получить бюллетень, он выстоял очередь в столичном Доме офицеров.

Фото: пресс-служба президента

Фото: пресс-служба президента

«От каждого голоса, от каждого бюллетеня зависит судьба наших детей и Украины. Мы сегодня защищаем евроатлантический выбор, поэтому очень важно прийти в этот день и выполнить свой гражданский долг», — сказал он.

11:47. Явка по состоянию на 11 утра составила 14%.

Данные об активности избирателей поступили из 10 округов в Донецкой, Луганской, Харьковской, Львовской, Днепропетровской областей и Киева. Общее количество территориальных избирательных округов 199.

В списки избирателей во втором туре включены 29 млн 622 тыс. человек, для голосования за пределами избирательных участков зарегистрированы 682,8 тыс. избирателей.

Фото: EPA/UPG

11:26. «Опора» зафиксировала выдачу бюллетеней без паспортов людям пожилого возраста на ИУ №050683, что в селе Жеребиловка Могилев-Подольского района Винницкой области.

11:22. Кандидат в президенты Владимир Зеленский проголосовал во втором туре выборов на избирательном участке по улице Героев Сталинграда в Оболонском районе Киева.

«Хорошее было утро. Дети, глазунья, кофе и для настроения жена мне еще включила Эминема», — рассказал он журналистам на участке.

Фото: EPA/UPG

11:18. Полиция зафиксировала 152 нарушения избирательного законодательства: незаконная агитация, есть факты вынесения бюллетеней и их фотографирования.

11:15. В Тернопольской области возле избирательного участка умер человек, сообщила полиция.

11:10. Комитет избирателей Украиныфиксирует снижение количества наблюдателей на участках, по сравнению с первым туром. При том, что официально зарегистрированы более 83 тысяч наблюдателей (более 6 тысяч от кандидатов в президенты), на участках работают гораздо меньше человек, а в некоторых всего 1-2 человека, говорится в сообщении КИУ в фейсбуке.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

10:50. Порядок и безопасность на избирательных участках обеспечивают более 133 тысяч правоохранителей. Об этом заявил первый заместитель министра МВД Сергей Яровой. Из них — 72,4 тысячи полицейских, 7,5 тысяч военнослужащих Нацгвардии, 39 тысяч спасателей и более 8 тысяч пограничников.

Фото: npu.gov.ua

Правоохранители несут службу в составе нарядов, следственно-оперативных групп и групп диалога. Кроме того, они охраняют правопорядок в местах расположения избирательных участков и готовы к решению внезапно возникающих задач.

10:47. Наблюдатели «Опоры» зафиксировали передачи на специальные избирательные участки в Днепропетровской области втрое больше бюллетеней. Об этом сообщил координатор общественного наблюдения «Опоры» за выборами в Днепропетровской области Вадим Головченко.

«Данные факты выявлены в избирательных округах 34, 37, 40 и 28. Нарушена статья 71, часть 7 Закона Украины о выборах Президента Украины, которая предусматривает превышение изготовления бюллетеней на 0,5%», – отметил Головченко.

В пресс-службе «Опоры» в Днепропетровской области уточнили, что превышено количество бюллетеней в частности на УИК 120712 (Государственное учреждение «Желтоводская исправительная колония (№26)»). Количество бюллетеней почти втрое превышает количество указанных избирателей. На УИК 120480 (Государственное учреждение «Пятихатская исправительная колония (№122)») и на УИК 121443 (Государственное учреждение «Днепровская исправительная колония (№89)») – бюллетеней более чем вдвое больше.

10:40. На выборах президента Украины проголосовал патриарх Филарет. Он пожелал участникам комиссии сил в работе.

Фото: facebook

10:34. В Австралии проголосовали 86 украинцев, об этом заявила глава избирательной комиссии Украины в Австралии Неля Бабинец. Избирательный участок находится в городе Канберра на территории посольства Украины — некоторым желающим голосовать пришлось преодолевать по 1500 км, чтобы добраться до участка.

Фото: посольство Украины в Австралии

10:25. Национальная полиция констатирует, что в Украине не открылся только один избирательный участок — в с. Лебединское на линии разграничения (Донецкая область). Об этом сообщил на брифинге глава Нацполиции Сергей Князев. На этом участке зарегистрировано 680 избирателей.

10:17. «Опора» сообщила о первых нарушениях.

На трех избирательных участках Хмельницкой области установлена всего одна стационарная избирательная урна.

На Волыни ряд избирательных участков получили меньше бюллетеней, чем избирателей в списке (на 1-13 бюллетеней). В двух избирательных округах в день тишины и по состоянию на 7:15 дня голосования обнаружены материалы с признаками скрытой агитации, а также агитацию против кандидатов в президенты.

В Черновцах участок №730513 открылся с опозданием. Как сообщил председатель ОИК в 201 округе, члены этой участковой комиссии жаловались, что глава комиссии на заседание «приходит выпивший, поэтому его заменили».

В городе Комарно Львовской области зафиксировали попытку выдачи бюллетеня избирателю, который не имел с собой паспорта. Нарушение удалось предотвратить.

В городе Никополь Днепропетровской области «человек в неадекватном состоянии сообщил о минировании участка». Информация о взрывчатке не подтвердилась — «как оказалось, это была неудачная шутка».

09:55. В Праге из желающих проголосовать выстроилась очередь еще за полчаса до открытия участка. Об этом в твиттере сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнос.

Фото: twitter/YPerebyinis

09:50. Гражданская сеть «Опора» заявила, что ее наблюдателя не пустили на утреннее заседание участковой избирательной комиссии в Яготыне Киевской области, поскольку у того было удостоверения старого образца. В организации считают такие действия незаконными, поскольку выборы являются повторными. Наблюдателя пустили после звонка главе окружной комиссии, но он пропустил открытие сейфа и подсчет бюллетеней.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

09:25. Глава ЦИК Татьяна Слипачук сообщил в фейбуке, что все 30 тысяч избирательных участков получили бюллетени для голосования вовремя и в полном объеме.

Сегодня, 21 апреля, в 08:00 в Украине началось голосование во втором туре выборов президента. Голосование продлится до 20:00.

В избирательный бюллетень включены два кандидата: актер Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

Результаты голосования рассчитываются от количества действительных бюллетеней, соответственно бюллетени без пометок, с несколькими пометками или преднамеренно испорченные не повлияют на итог выборов.

Центральная избирательная комиссия обязана установить результаты выборов не позднее 1 мая, инаугурация избранного Президента должна состояться не позднее 31 мая.

Фото: пресс-служба президента

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG





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