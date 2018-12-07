В Украине продолжает дешеветь бензин — Экономика. Экономические новости Украины и Мира. Финансовые новости — Depo.ua

С 6 на 7 декабря розничные цены на бензин и дизтопливо в Украине продолжили снижаться, преимущественно в региональных сетях АЗС

Средние цены по стране опустились на 6-8 коп/л, сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные мониторинга розничного рынка, сообщает Depo.ua со ссылкой на enkorr.

Столичная сеть KLO опустила цены на бензины на 50 коп./л и на 20 коп/л на дизельное топливо. Представленная в восточных областях сеть «Параллель» снизила цены на все топливо на 33 коп/л.

«Автопорт» снизил цены на ДТ и А-95 на 50 коп/л, а на А-92 — на 1,5 грн/л. Горючее подешевело и в полтавской сети «Надежда», кировоградской «Рур Груп».

Цены продолжают снижаться и в общенациональных сетях.

В сети «БРСМ-Нафта» топливо подешевело на 20-40 коп/л, на станциях Sun Oil — на 26-44 коп/л, Chipo снизила цены на бензины и ДТ на 50 коп./л, Socar — на 40 коп/л , Shell — на 10-20 коп/л.

Накануне стоимость бензина и дизельного топлива в сетях ОККО и WOG снизилась на 50 коп/л, днем ранее на 1 грн/л, цены снизил «Приват».

В «А-95» ожидают, что до конца текущего года цены на бензин и ДТ опустятся ниже 30 грн/л.





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