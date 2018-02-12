В Украине приостановлено несколько программ финансовой помощи от МВФ — 24 Канал

В Украине приостановлено несколько программ международной помощи. Из 12 траншей от Международного валютного фонда Украина получила лишь четыре. А это – 8,5 миллиардов долларов из обещанных 17.

Вероятно, очередной транш придет весной 2018 года.

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В третьем транше отказал Европейский Союз в рамках программы макрофинансовой помощи. Здесь Украине дали почти 2 миллиарда евро из трех.

Не получил кредитные деньги от Государственного банка развития Китая и «Нафтогаз». Программу провалили из-за несвоевременной подготовки согласований в профильных министерствах. Кроме траншей, в 2017 году Украина получила почти миллиард долларов международной помощи. В целом кредитный долг Украины составляет 73% ВВП.

«Все проблемы, которые сейчас есть, они возникают не от того, что дизайн программы был неправильный. Это потому, что украинский политический класс не пытался выполнять те обязательства, которые брал на себя когда открывал эти программы. Речь идет о двух таких главных обязательствах, которые нужно выполнить. Первое — это создание антикоррупционного суда, и второе – это проведение широкомасштабной приватизации», – отметил директор Международного Фонда Блейзера Олег Устенко.

К слову, МВФ назвал свои условия для возобновления сотрудничества с Украиной. И продолжать это сотрудничество, конечно, важно. Нас ждут большие выплаты. В этом и следующем году они не критичны.

Что такое МВФ (Международный валютный фонд)? Это специальное агентство ООН, которое регулирует валютно-кредитные отношения стран-членов и оказывает им помощь при дефиците платежного баланса путем предоставления кратко- и среднесрочных кредитов в иностранной валюте.

Что такое транш МВФ? Это часть расширенных кредитов, которые обычно предоставляются на три года. Кредитование экономики Украины МВФ принято в 2015 году. Украина уже получила 8,7 миллиарда долларов из запланированных 17,5. Следующие два транша наша страна планирует получить в 2018-м, однако для этого нужно соблюдать требования МВФ.

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