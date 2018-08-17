Вы здесь: Главная / Экономика Украины / В Украине предложили кардинально изменить подачу горячей воды: кого коснется

В Украине предложили кардинально изменить подачу горячей воды: кого коснется

Экономика Украины 17 Авг 2018
В Украине предложили кардинально изменить подачу горячей воды: кого коснется
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...

Вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко предложил отказаться от централизованного горячего водоснабжения в пользу автономного.

«Мы все же хотели бы отходить от централизованного горячего водоснабжения», — передает его слова «НВ Бизнес».

По его словам, заменой централизованному горячему водоснабжению может стать автономное домовое, квартальное или районное.

«Во многих городах на сегодняшний день уже практически централизованное водоснабжение отсутствует», — отметил министр.

При этом Зубко подчеркнул, что решение о выборе того или иного варианта водоснабжения находится в компетенции органов местной власти.

Централизованное гарячее водоснабжение — это когда система получает тепло от котельных или центральных тепловых пунктов. Автономное гарячее водоснабжение предусматривает использование водонагревателей, которые представляют собой автономное оборудование, в котором осуществляется нагрев горячей воды.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее заместитель министра регионального развития Украины Лев Парцхаладзе рассказал, когда украинцы смогут меньше платить за водоснабжение.



Источник

Фискальная служба Украины разоблачила девять тысяч нелегальных предпринимателей →



Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top