В Украине предложили кардинально изменить подачу горячей воды: кого коснется

Вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко предложил отказаться от централизованного горячего водоснабжения в пользу автономного.

«Мы все же хотели бы отходить от централизованного горячего водоснабжения», — передает его слова «НВ Бизнес».

По его словам, заменой централизованному горячему водоснабжению может стать автономное домовое, квартальное или районное.

«Во многих городах на сегодняшний день уже практически централизованное водоснабжение отсутствует», — отметил министр.

При этом Зубко подчеркнул, что решение о выборе того или иного варианта водоснабжения находится в компетенции органов местной власти.

Централизованное гарячее водоснабжение — это когда система получает тепло от котельных или центральных тепловых пунктов. Автономное гарячее водоснабжение предусматривает использование водонагревателей, которые представляют собой автономное оборудование, в котором осуществляется нагрев горячей воды.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее заместитель министра регионального развития Украины Лев Парцхаладзе рассказал, когда украинцы смогут меньше платить за водоснабжение.





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