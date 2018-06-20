В Украине повысили цены на хлеб

Цена на хлеб в Украине в январе-мае 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 18,4%.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы статистики.

Согласно данным Госстата, хлеб и хлебопродукты за 2017 год выросли в цене на 8,4%. Цена на макаронные изделия выросла на 9,8%.

Хлеб

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Инфляция в Украине в мае 2018 года в годовом выражении — по сравнению с маем 2017 года — составила 11,7%, замедлившись после 13,1% в апреле. По сравнению с предыдущим месяцем, потребительские цены в Украине в мае 2018 года выросли на 0%, к декабрю 2017 года – на 4,4%.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Украине хлеб нового урожая подорожает на 20-25%. Об этом рассказал президент Ассоциации фермеров и землевладельцев Украины Иван Томич. «Наше зерно является экспортной продукцией. Его стоимость привязывается к импортной. К сожалению, импортная цена на зерно дорожает из года в год. В среднем на 20%. Кроме того, все составляющие хлеба в год дорожают на 20-25%. В частности, топливо и минеральные удобрения. Также дорожают энергоносители. Выпечка хлеба становится более затратной», — рассказал Томич.





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