В Украине подскочил курс доллара и евро: обнародованы данные НБУ

В Украине после выходных 19 февраля подскочил курс евро и доллара.

Курс валют установил Национальный банк.

Доллар США стал дороже на 24 копейки и теперь стоит 26,99 грн. Евро подорожал на 21 копейку и его курс составляет 33,64 грн.

В госбюджете-2018 заложили курс 29,3 грн за доллар, а в прошлом году закладывали 27,2 грн.

По данным правительства, в среднем в 2018 году обменный курс гривни составит 29,3 грн за доллар, в 2019 году — 30,5 грн за доллар, в 2020 году — 31 грн за доллар.

Как сообщал «Обозреватель», ранее Гройсман дал прогноз по курсу гривни в Украине.





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