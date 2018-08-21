В Украине подорожали ходовые продукты: названы цены

В Украине за последние 10 месяцев подорожали популярные продукты: мука, колбасы, подсолнечное масло, молоко, хлеб, сливочное масло, капуста, свинина, говядина, лук, макароны, картошка.

Такой информацией поделились на официальной платформе Министерства экономического развития и торговли Украины. Они показали усредненные цены украинских магазинов. Согласно данным мониторинга, с ноября 2017 года цены на продукты выросли на 5%.

Свинина подорожала на 16,04% — с 92,18 грн до 114,45 грн за кг. Главная причина – рост цен на корма, большая часть из которых – зерновые. Говядина за 10 месяцев подорожала на 15,21%.Молокопродукты продолжают дорожать. На данный момент их стоимость выросла на 10%.

Что касается подсолнечного масла, то стоимость 1 литра на сегодняшний день составляет в среднем 38,9 грн. Вместе с тем, с ноября 2017 года оно прибавило в цене 6,5%.

Подьем цены на овощи (лук, картошка, капуста) обусловлено засухой. Первый урожай хлеба оказался вдвое ниже прошлогоднего из-за того, что колос не успел налиться из-за отсутствия дождей. А когда дожди в Украине начались, для пшеницы было уже поздно. Хлеб подорожал уже до 20,09%. В связи с этим, макароны и мука также покажут рост в магазинах.

Как сообщал OBOZREVATEL, В Украине в 1,5 раза взлетят тарифы на электроэнергию. В этом году тариф пересматривать не будут, подорожание ожидается в июле 2019 года.





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