В Украине подорожал хлеб: новые цены

В Украине с начала 2018 года хлеб подорожал более чем на 9%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины. Отмечается, что дороже всего украинцам обойдется пшеничный хлеб из муки высшего сорта, он поднялся в цене на 1,5 грн до 20 грн. Ржаной хлеб дешевле — 16,50 грн.

Сообщается, что цена батона – 11,15 грн за полкилограмма.

Также о подорожании сообщил на своей странице в Facebook генеральный директор и основатель Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. Он также напомнил, в хлебную корзину украинцев входят: 1 килограмм пшеничного хлеба из муки высшего и первого сорта, 1 килограмм ржаного хлеба и 0,5 килограмма батона.

«Если в целом оценить стоимость хлебной корзины, то на конец августа 2018 года она стоила 63,1 грн, тогда как в начале года ее стоимость составляла 57,7 грн. То есть хлебная корзина за первое полугодие подорожала более чем на 9%, или на 5,4 грн», — добавил он.

Дорошенко также отметил, что по данным Ассоциации поставщиков торговых сетей подорожание было значительно больше. «Так только с 1 марта по 1 сентября 2018 года, то есть за шесть месяцев, по нашему собственному мониторингу в городах, ржаной хлеб подорожал почти на 17%, пшеничный хлеб из муки первого сорта добавил 12%, батон вырос в цене на 9%, а пшеничный хлеб из муки высшего сорта — на 7%», — заявил он.

По его мнению, в 2019 году такого стремительного подорожания ожидать не следует. «Если не произойдет значительной девальвации гривни, что тогда это повлияет на закупочную цену на зерно», — сообщил он.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал о росте потребительских цен, который ожидается в 2019 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине начало осени 2018 отметилось подорожанием 77% продуктов питания. Больше всего прибавили в цене картофель — 11%, куриное филе — 7% и бройлер — 4%.

С начала 2018 года потребительские цены в мониторинге Государственной службе статистики выросли лишь на 3,5%. При этом разница в магазинах составляет от нескольких до пятидесяти процентов.





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