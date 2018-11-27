В Украине подорожал доллар: что будет с курсом — Обозреватель

В Украине курс доллара 26 ноября на фоне новостей о введении военного положения вырос на 14 коп. до 27,9 грн/$. До конца недели американская валюта может подорожать еще на 20 коп.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил аналитик Егор Комов. «Первый тезис — у Национального банка есть ресурсы для того, чтобы сгладить подорожание. Думаю, что небольшие колебания в ближайшие дни приведут к подорожанию доллара к концу недели до 28,2 грн/$. Второй тезис — сейчас на наличном рынке в первую очередь могут быть скачки. Связано это с психологическим фактором. Участники рынка ждут подорожания, начинают больше покупать и сами же правоцируют девальвацию», — отмечает эксперт.

Отметим, что любой рынок, в том числе и валютный, зависит главным образом всего от двух показателей — спроса и предложения. Чем больше в Украине валюты, тем дешевле она стоит. Источников пополнения валюты несколько: кредиты, инвестиции, переводы заробитчан, экспорт.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине курс доллара к концу 2018 года составит jrjkj 29 грн/$, говорится в обнародованном Министерством экономразвития и торговли прогнозе. В 2019-м в среднем доллар будет продаваться по 29,3 грн, но в конце 2019-го его стоимость увеличится до 30,6 грн. В 2020-м доллар подорожает до 31 грн (32 грн к декабрю), а в 2021-м – до 31,55 грн (33,2 грн на конец года).





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