В Украине подорожает коммуналка, пересчитают курс доллара и пенсии: чего ждать в 2021-м

Украинцам 2021 год может запомниться значительным подорожанием всех коммунальных услуг, ростом курса доллара до новой отметки в 29 грн/$ и пятиэтапным повышением пенсий.

О том, что и как изменится с нового года, читайте в материале OBOZREVATEL.

Коммунальные услуги

Электроэнергия. Реальная себестоимость одного кВт час электроэнергии составляет около 2,41 грн. При этом украинцы платят в среднем 1,1 грн (90 копеек за первые 100 кВт час и 1,68 грн за каждый следующий).

Сейчас рассматривают несколько вариантов пересчета. Один из них предлагает вовсе отменить льготные цены. Кабмин пошел по более мягкому варианту: с 1 января отменить льготный тариф на первые 100 кВт час. То есть вместо 90 копеек придется платить 1,68 грн.

Газ. В декабре стоимость кубометра газа составляет около 7,2 грн. Подорожание будет длиться до февраля и в среднем может составить более 8 грн за один кубометр голубого топлива. Такая тенденция связана с решением полностью отменить регуляцию тарифов. Сейчас предприятия самостоятельно решают, по какой цене продавать газ.

Горячая вода и отопление. С января цены на указанные коммунальные услуги могут увеличится на 9,5%. Цена голубого топлива для производителей тепла рассчитывается в соответствии с постановлением Кабинета министров № 867 от 19 октября 2018 года, с учетом изменений цен на европейских газовых хабах.

Пенсии

Кто получит: украинцы, которые имеют полный страховой стаж (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин) и достигли возраста 65 лет.

Сколько получат: их выплаты должны быть не меньше 40% минималки, до 1 января – от 2 тыс. грн, после 1 января – от 2,4 тыс. грн.

Здесь стоит отметить, что если человек с полным стажем и возрастом от 65 лет уже получает больше 2,4 тыс. грн пенсии, то новшество его не коснется. Перерасчет предусмотрен Законом «Об общегосударственном пенсионном страховании».

Кто получит: все украинцы, кроме тех, кто из-за низкой зарплаты не заработал и на минимальную выплату, или тех, кто из-за дополнительных надбавок уже получает больше 11% расчетной пенсии.

Сколько получат: расчетный размер пенсии повысят примерно на 11%. Это связано с увеличением показателя средней зарплаты на 50% от инфляции за прошедший год и на 50% от темпов роста зарплаты за прошедшие три года.

Кто получит: пенсионеры, которые продолжили работать после назначения пенсии.

Сколько получат: размер доплаты зависит от зарплаты и уже имеющегося стажа.

К примеру, украинец, который работал 35 лет и получал среднюю зарплату, сейчас имеет право на пенсию в размере около 3,5 тыс. грн. Но если после назначения выплаты он продолжит с такой же зарплатой работать еще 2 года, размер выплаты увеличится до 3,7 тыс. грн.

Перерасчет происходит каждые два года (когда набирается 24 месяца дополнительного стажа). Если же заработали меньше стажа, то перерасчет произойдет спустя два года после обращения в Пенсионный фонд.

Кто получит: украинцы с минимальными, максимальными выплатами и доплатами за стаж.

Сколько получат: минимальная пенсия в июле 2021-го увеличится с 1769 до 1854 грн, максимальная – с 17 690 до 18 540 грн. При этом уже в декабре минимум составит 1934 грн, а максимум – 19 340 грн. Доплата за каждый год стажа сверх нормы в июле увеличится с 17,69 до 18,54 грн, а в декабре – до 19,34 грн.

Также важно отметить, что с 1 декабря с 2,4 до 2,6 тыс. грн увеличится гарантированный размер пенсии для тех, кто выполнил требования по стажу и достиг возраста 65 лет.

Курс доллара

Курс гривны будет оставаться под давлением, так что не исключены новые рекорды ее девальвации, говорит аналитик Андрей Гойлов. При этом в бюджет заложен средний курс доллара к гривне на уровне 29,20.

«По валютной паре доллар/гривна ожидаю торговлю в ценовом диапазоне 28,10-29,10. По курсу евро к гривне ценовой канал, вероятно, будет в пределах 33,10-34,90», – спрогнозировал специалист.

Финансовый эксперт Сергей Родлер добавляет: будут играть свою роль и другие факторы – экспортная активность отечественных сельскохозяйственных и металлургических компаний, а также обстановка на международных рынках.

«Ситуация с коронавирусом остается крайне нестабильной: недавно был обнаружен новый штамм вируса в Великобритании, а значит велика вероятность появления новых мутаций в обозримом будущем. Предсказать эффективность созданных вакцин невозможно, так что нервозность на рынках будет сохраняться долгие месяцы», – комментирует финансист.

Налоги

Налоговая нагрузка в 2021-м не изменится. Но из-за повышения минималки и прожиточного минимума размер некоторых взносов все такие увеличится. Итак, с 1 января 2021-го:

с 62,5 до 70,8 грн увеличится максимальный налог за каждый «лишний» квадрат недвижимости. Лишней считается площадь дома от 120 квадратных метров и квартиры – от 60;

с 1100 до 1320 грн увеличится минимальный размер единого социального взноса. Это связано с повышением минимальной зарплаты;

также пересчитают «единый налог» для физлиц-предпринимателей. Так, для первой группы рост составит с 210,2 до 227 грн (10% прожиточного минимума для трудоспособных); для второй группы – с 944,6 до 1 200 грн (20% минимальной зарплаты).

Социальные стандарты

Также в следующем году дважды пересчитают социальные стандарты. Главный из них – прожиточный минимум. Это та сумма, меньше которой, согласно Конституции, не может получать украинец. К этому размеру привязаны алименты, пенсии и т.д.

Как будет меняться прожиточный минимум в 2021 году:

общий показатель: до 1 июля – 2189 грн, с 1 июля – 2294 грн, а с 1 декабря – 2393 грн;

для детей до 6 лет: до 1 июля – 1921 грн, с 1 июля – 2013 грн, с 1 декабря – до 2100 грн;

для детей и подростков от 6 до 18 лет: до 1 июля – 2395 грн, с 1 июля – 2510 грн, с 1 декабря – 2618 грн;

для лиц с инвалидностью: до 1 июля – 1769 грн, с 1 июля – 1854 грн, с 1 декабря – 1934 грн;

для трудоспособных граждан: до 1 июля – 2270 грн, с 1 июля – 2379 грн, с 1 декабря – 2481 грн.

Украинизация

В Украине с 2021-го во всех общественных местах, в сфере торговли и обслуживания должны перейти на украинский язык. Весь год будет переходным, бизнесу дадут возможность перестроится, обучить сотрудников.

А уже с 2022-го введут штрафы за нарушение закона. К примеру, за первое нарушения предусмотрели наказание в размере до 6,8 тыс. грн (или же предупреждение). При повторном нарушении грозит штраф в размере до 11,9 тыс. грн.

Локдаун, вакцина и карантин

С 8 по 24 января в Украине будет закрыт общепит, сфера обслуживания. Такие ограничения должны остановить активное распространения коронавируса. Кроме того, вероятно, в течение всего года будет продолжаться карантин.

Уже в следующем году, как обещают в Минздраве, Украина получит несколько миллионов доз вакцин. Точное количество до сих пор неизвестно. Большинство желающих смогут вакцинироваться только после того, как платные дозы появятся в аптеках и клиниках.

Украинцев ждет еще один сложный год: в 2021-м доллар будет дорожать вместе с коммуналкой, а купленной за государственный счет вакцины на всех не хватит. Аналитики при этом сходятся во мнении: вероятно, такой сложной ситуации, как в 2020-м, не будет.

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