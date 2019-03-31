В Украине подорожает доллар: на сколько и когда — OBOZREVATEL

В Украине курс доллара в первую неделю апреля может преодолеть отметку в 27,3-27,4 грн/$. Аналитики поясняют: платежный баланс ухудшился, а в период выборов традиционно наблюдается девальвация.

OBOZREVATEL выяснил, какой курс доллара ждет украинцев в ближайшую неделю.

Доллар подорожает, но незначительно

«На ближайшую неделю мы ожидаем рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,2/27,4 грн», – прогнозирует старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. По состоянию на 29 марта, согласно справочной информации НБУ, американская валюта продается за 27,2 грн/$.

С такими оценками соглашается и финансовый аналитик Владимир Мазуренко. Эксперт отмечает: значительных изменений ожидать в ближайшее время не стоит. Несмотря на то, что платежный баланс за последнее время ухудшился, баланс на валютном рынке удается удержать.

Смотрите видео по теме

«Сейчас видим перевес спрос над предложением, как следствие, постепенно курс валюты прибавляет в цене. Выборы также имеют свое влияние. Это период нервозности, настороженности. Думаю, что курс в 27,4 грн/$ на ближайшую неделю наиболее вероятный вариант», – уверен Мазуренко.

К слову, аналитик Егор Комов уверен: больших провалов на валютном рынке не будет. Во-первых, у Национального банка есть ресурсы для того, чтобы расширять предложение и тем самым снижать курс доллара. Во-вторых, макроэкономическая ситуация остается стабильной, больших перекосов в сторону спроса не будет.

«Курс доллара в Украине регулируется рынком. То, что делает Национальный банк, удерживает от резких колебаний. То есть не бывает такого, что НБУ берет и опускает или поднимает доллар. Если рыночные условия будут такими, что покупателей будет больше, чем продавцов, будет девальвация. Покамест у нас вот такая вот ситуация: есть основания для незначительной девальвации. И это продержится до периода сезонного роста валютных поступлений», – считает Комов.

Отметим, в апреле курс гривни стабилизируется около 27 грн/$. В то же время в «Альпари» отмечают: исходя из последних заявлений всех кандидатов, они видят будущее сотрудничество с МВФ как одно из важных направлений в работе, от чего и зависит курс. «В связи с этим уже под конец апреля мы имеем все шансы увидеть снижение курса до более низких отметок к 26,80 и ниже», – поясняют эксперты.

На что влияет курс доллара

Главный девальвационный фактор в 2019-м – необходимость тратить валюту на погашение внешнего долга. Так, только в этом году на эти цели предусмотрено 417,4 млрд грн. При этом общие доходы бюджета на 2019-й – 1 трлн 26 млрд. Это около 40% всех доходов страны. На погашение внешних кредитов направят новые транши МВФ и запасы из золото-валютных резервов Нацбанка. При таких условиях, отмечают аналитики, вероятнее всего НБУ будет сдерживаться от чрезмерного укрепления гривни и при возможности наоборот – будет выходить на рынок для покупки «излишков».

Прогнозы по курсу на 2019 год:

29,08 грн/$ (консенсус-прогноз Минэкономразвития);

29,4 грн/$ (прогноз, заложенный в бюджет-2019);

28,65 грн/$ (оценки МВФ, заложенные в оценки Украины).

Старший аналитик Forex Club Андрей Шевчишин считает, что нижняя отметка для среднего за год курса – 28,5 грн/$. «Наш базовый прогноз – 28,5-31,5 грн/$. Сезонные факторы влияния сохранятся, однако их интенсивность может снизиться. Базовый сценарий предполагает достаточно широкую амплитуду колебаний, что связываем с влиянием сезонных факторов, спекуляциями перед выплатами по внешним обязательствам и выборами», – отмечает аналитик.

Ключевым фактором будет выступать изменение платежного баланса, в котором импорт останется достаточно выше экспортных потоков (дефицит торгового счета на уровне 3% ВВП) и будет закрываться за счет резервов и внешних заимствований, которые также будут направляться на выплату по внешним обязательствам.

Глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что в 2019 году колебания курса гривни к доллару будут незначительными. «Внешняя конъюнктура зависит от внешних рынков. Влияет цена на нефть, которая колеблется на мировом рынке».

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!





Источник