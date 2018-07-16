В Украине подешевел евро: курс валют

09:13 | 16.07.2018

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Инна Золажкова

Национальный банк в понедельник, 16 июля, укрепил курс гривни по отношению к евро. В частности, официальный курс гривни к европейской валюте был установлен на уровне 30,54 грн/€, пишет Бизнес.Медиа со ссылкой на сайт НБУ.

Таким образом, евро по сравнению с предыдущим рабочим днем подешевел на 3 копейки.

Курс доллара вырос на 1 копейку – до 26,23 грн/$.

Средний курс продажи евро в банках упал на 1 копейку – до 30,80 грн/€.

При этом средний курс продажи доллара в банках не изменился и остался на уровне 26,29 грн/$.

Ранее появился прогноз властей по курсу гривны.





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