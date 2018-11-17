В Украине подешевеет доллар: сколько будет стоить гривня

В Украине курс доллара до 25 ноября может опуститься до 27,7 грн/$ ( по состоянию на 16 ноября — 27,9 грн/$).

Об этом OBOZREVATEL завил аналитик Егор Комов. «Сейчас ситуация на рынке, баланс спроса и предложения — в пользу украинской валюты. В конце следующей недели вполне вероятен сценарий при стоимости доллара около 27,7 грн», — прогнозирует эксперт.

При этом аналитик отмечает, что к концу года доллар снова может перешагнуть психологическую отметку в 28 грн/$. Причин для значительной девальвации нет.

Отметим, что любой рынок, в том числе и валютный, зависит главным образом всего от двух показателей — спроса и предложения. Чем больше в Украине валюты, тем дешевле она стоит. Источников пополнения валюты несколько: кредиты, инвестиции, переводы заробитчан, экспорт.

К слову, как ранее писал OBOZREVATEL, в Нацбанке прогнозируют: количество переводов в 2019-м снизится, так как сократится и количество трудовых мигрантов в Польшу.

В Украине курс доллара к концу 2018 года составит более 29 грн/$, говорится в обнародованном Министерством экономразвития и торговли прогнозе. В 2019-м в среднем доллар будет продаваться по 29,3 грн, но в конце 2019-го его стоимость увеличится до 30,6 грн.





Источник