В Украине подешевеет доллар: когда можно будет покупать и не переплачивать — Обозреватель

В Украине ажиотажный спрос на валюты со стороны населения не должен продолжаться дольше 7-10 дней. После этого курс может вернуться к отметке 28-28,5 грн/$.

Об этом говорится в исследовании IMF group Ukraine. Так, новость о введении в 10 областях Украины военного положения привела к ажиотажному спросу на доллары. В первую очередь скупать валюту начали простые украинцы. Однако, как говорится в исследовании, после этого увеличился спрос и на межбанке — финансовым учреждениям выгодно покупать там доллар и перепродавать его сетям обменников и валютчикам.

Однако возможности по покупке валюты как у населения, так и у банков ограничены. «Ситуация продлится 7-10 дней. Ни у банков, ни у населения нет возможности дольше удерживать ажиотажный спрос. Банки могут покупать и дольше, но только при условии, что будут в тот же день продавать эту валюту населению (для выполнения норматива НБУ о валютной позиции. — Ред.). А у населения нет такого запаса свободной гривни», — поясняет OBOZREVATEL экономист IMF group Ukraine Григорий Кукуруза.

Максимальная сумма, на которую банки могут увеличить объем спроса на межбанковском валютном рынке, по данным IMF, составляет около $88,7 млн. «Даже при пессимистическом сценарии объемы торгов на межбанке в период повышенного ажиотажного спроса не должны вырасти более чем на $40-50 млн в день. В то же время сейчас Нафтогаз продает $250 млн и с интервенцией в минимум $50-75 млн на протяжении недели может выходить НБУ», — говорится в исследовании.

Отметим: 27 ноября средний курс гривни к американской валюте в банках вырос до 28,70 грн/$ (на 32 коп./$ выше, чем 26 ноября). Курс доллара в обменниках уже перешагнул отметку в 29,5 грн/$.

Напомним, что вечером 25 ноября президент Украины Петр Порошенко созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны. Президент поддержал идею введения в стране военного положения. 26 ноября 276 народных депутатов Украины также поддержали инициативу Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, население на фоне новостей о введении военного положения начало активнее покупать валюту. Ситуацией воспользовались спекулянты, которые за два дня подняли стоимость доллара на 1,5-2 грн/$.





Источник