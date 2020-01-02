В Украине ожидают вскоре согласовать новую дату визита Помпео — МИД — Новости политики

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В Киеве 3 января Помпео должен был встретиться с Зеленским, Пристайко и Загороднюком, но отменил визит в связи с нападением на Посольство США в Багдаде.

Пристайко прокомментировал визит Помпео / Фото УНИАН

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявляет, что в Украине ожидают вскоре согласовать новую дату визита государственного секретаря США Майка Помпео в Киев.

Об этом Пристайко сообщил в микроблоге Twitter.

«Я с уважением воспринимаю решение государственного секретаря Майка Помпео отложить его визит в Украину после атак на базу Операции «Непоколебимая решимость» и Посольство США в Багдаде. Мы поддерживаем нашего стратегического партнера — силы коалиции и дипломаты должны быть застрахованы», — отметил Пристайко.

«Мы подтверждаем нашу готовность приветствовать государственного секретаря Майка Помпео в Украине, и мы ожидаем согласования вскоре новых дат визита», — добавил глава МИД Украины.

Как сообщал УНИАН, Помпео отложил визит в Украину. 3 января у него были запланированы встречи в Киеве с президентом Владимиром Зеленским, главой МИД Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.

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Как пояснили в Посольстве США в Украине, Помпео вынужден отложить свой визит в Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр из-за необходимости пребывания в Вашингтоне (округ Колумбия) для продолжения мониторинга текущей ситуации в Ираке и обеспечения безопасности американцев на Ближнем Востоке.

«Поездка госсекретаря Помпео будет перенесена на другой срок в ближайшее время, и он с нетерпением ждет этот визит», — говорится в сообщении.

Ранее Помпео сообщил в Twitter, что в Багдаде было совершено нападение на посольство США. По его словам, нападение было организовано террористами и при поддержке иранских доверенных лиц.

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