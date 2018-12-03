В Украине оштрафовали крупный банк: НБУ назвал причину — Обозреватель

Национальный банк Украины оштрафовал «Укрсоцбанк» на 30,5 млн гривен за выдачу более 1 млрд гривен наличных без надлежащей проверки клиентов.

Регулятор также вынес банку письменное предостережение за нарушение требований по идентификации, верификации и изучению клиентов — публичных лиц, их близких или связанных с ними лиц, сообщает «Интерфакс-Украина».

Кроме этого, НБУ вынес предупреждение за необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному мониторингу, и нарушение порядка приостановления финопераций.

В то же время регулятор обратил внимание «Укрсоцбанка» на невыполнение обязанности отказывать в проведении финансовых операций, нарушение порядка регистрации финопераций и нарушение порядка предоставления информации специально уполномоченному органу.

Позже в «Укрсоцбанке» заявили, что категорически не согласны с обвинениями в ведении рисковой деятельности и будут оспаривать решение Нацбанка в суде.

«В связи с тем, что Национальный банк Украины при вынесении решения по результатам проверки не принял во внимание объяснения и возражения банка, банк будет оспаривать решение регулятора в судебных инстанциях», – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 мая Министерство финансов сообщило о прекращении сотрудничества с «Укрсоцбанком». Финучреждение исключили из списка первичных дилеров, имеющих право участвовать в размещениях облигаций внутреннего госзайма правительства.





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