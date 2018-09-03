В Украине официально запустился Ryanair: известны 12 новых маршрутов

В Борисполе, в понедельник, 3 сентября, состоялся первый рейс авиакомпании Ryanair. Украина стала тридцать седьмой страной, в которую осуществляет полеты крупный лоукост.

В церемонии встречи самолета принял участие Министр инфраструктуры Украины Владимир Омельян и Генеральный директор ГП МА «Борисполь» Павел Рябикин.

Отмечается, что лоукостер начинает свою деятельность в Украине стартом нового рейса из Киева в Берлин (аэропорт «Шонефельд») и в обратном направлении, которое будет осуществляться четыре раза в неделю.

Как сообщает «Интерфакс Украина», первый прибывший из Берлина рейс был заполнен на 95%. В обратном направлении отправится со 100%-ной загрузкой.

По словам министра, из-за высокого спроса рейс Киев-Берлин открыто на два месяца раньше, чем планировалось. Это один из двенадцати маршрутов, которые будет осуществлять авиакомпания в осенне-зимний период из/в Киев.

Министр инфраструктуры Украины поздравил Украину с началом работы Ryanair. «Я поздравляю всех украинский, а также лоукост авиакомпанию номер один в Европе с официальным стартом полетов в Украину. Ryanair в Киеве — крупнейшее событие авиационной отрасли для нашей страны за последние годы. Президент Украина Петр Порошенко открыл Европу для народа, обеспечив безвизовый режим. Мы, Президент, Правительство, Министерство инфраструктуры, делаем все, чтобы каждый украинец мог воспользоваться этим правом — свободно и беспрепятственно посещать страны ЕС. Сегодня мы встречаем первый рейс из Берлина. Желаю компании Ryanair успешной работы в Украине, а нашим гражданам — интересных и доступных путешествий», — заявил Омелян.

График полетов авиакомпании Ryanair в/из Киева в осенне-зимний период предусматривает 12 новых маршрутов:

Барселона (4 раза в неделю),

Берлин (аэропорт «Шонефельд», 4 раза в неделю),

Братислава (3 раза в неделю),

Быдгощ (2 раза в неделю),

Гданьск (2 раза в неделю),

Краков (3 раза в неделю),

Лондон (аэропорт «Станстед», 5 раз в неделю),

Познань (2 раза в неделю),

Стокгольм (аэропорт «Скавста» «, 3 раза в неделю),

Вильнюс (3 раза в неделю),

Варшава (аэропорт «Модлин», 4 раза в неделю),

Вроцлав (3 раза в неделю).

Отмечается, что в общем авиакомпания планирует обеспечить 38 недельных рейсов из/в Киев и перевезти 635 тыс. пассажиров в год.

Перший рейс Ryanair декілька хвилини тому сів в Міжнародному аеропорту Бориспіль! pic.twitter.com/qCPjY4pgSf

— Krus (@IamKrus) September 3, 2018

Как сообщал OBOZREVATEL, ирландский лоукост авиаперевозчик Ryanair запустит свой первый рейс из Украины уже 3 сентября по маршруту Киев-Берлин и обратно. Стоимость полета туда и обратно обойдется пассажиру в 3 755 грн.





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