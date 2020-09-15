В Украине нет стратегии в отношении Беларуси – Тишкевич » Слово и Дело

Игар Тишкевичэксперт-международник

Во вторник, 15 сентября, Верховная рада приняла заявление по ситуации в Беларуси. В документе сказано, что президентские выборы в Беларуси не были ни свободными, ни честными. В комментарии «Слово и дело» эксперт программы «Международная и внутренняя политика» Украинского института будущего (UIF) Игар Тишкевич отметил, что в Украине нет стратегической политики по развитию отношений с соседними государствами, включая Беларусь, поэтому реакция ВР носит ситуативный характер.

«Такие стратегии страны принимают, исходя из интересов, что хочет государство получить от своей политики. Это называется государственной логикой. Если похожие постановления со стороны Польши, Литвы, Латвии накладываются на политику тех стран в отношении Беларуси, то с нашей стороны вопрос в том, какие интересы Украины должны стоять за этим», – пояснил Тишкевич.

В противном случае, как отметил эксперт, это просто попытка копировать политику других стран.

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19 августа 2020, 18:00

«И реагирования, и политика могли бы быть более активными, если бы Украина имела конкретные принципы. Должна быть политика в отношении Беларуси на 5-10 лет. А Украина такой стратегии, к сожалению, не имеет и не только по Беларуси, а по всем. И вот только сейчас будут попытки это сформулировать», – добавил он.

Тишкевич уточнил, что сегодня Украина только начинает формировать стратегию развития политики в отношении соседних стран, которая пока отсутствует.

Напомним, 14 августа ЦИК Беларуси объявила официальные результаты выборов президента, согласно которым Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, тогда как Светлана Тихановская – 10,1%.

Оппозиция и общественность не признали результаты ЦИК, из-за чего в Беларуси продолжаются протесты.

Правоохранители практически ежедневно задерживают десятки митингующих, к которым затем применяют пытки и давление.

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