В Украине нет политиков без негативного рейтинга — Порошенко — Liga.net

Петр Порошенко (фото — пресс-служба президента)

Все политики в Украине имеют отрицательный рейтинг, считает президент

В Украине нет ни одного политика, который бы не имел негативного рейтинга. Об этом на пресс-конференции заявил президент Петр Порошенко.

«К сожалению, сейчас в Украине нет ни одного политика, который бы не имел отрицательного рейтинга. У нас на сегодняшний день, к сожалению, ситуация такова, что все политики имеют отрицательный рейтинг и отличие один-два процента», – сказал Порошенко.

Также Порошенко пообещал помогать следующему президенту Украины.

Если бы выборы президента состоялись в середине осени 2018 года, во второй тур точно вышла бы лидер Батькивщины Юлия Тимошенко, а конкуренцию там ей составил бы либо действующий глава государства Петр Порошенко, либо шоумен Владимир Зеленский, — у них поровну симпатий опрошенных. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса группы Рейтинг.





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