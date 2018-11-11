В Украине не будет высоких зарплат, а снижать налоги не имеет смысла, — эксперт

Непосредственный результат экономики страны — зарплата ее граждан. Это значит, что если экономика находится в упадке, то и высоких зарплат требовать не имеет смысла.

Это в своем видеоблоге «Финансовая грамотность» утверждает экономический эксперт Сергей Фурса.

«Взрослый человек не будет требовать европейские зарплаты в бедной стране. Потому что взрослый человек знает, что его зарплата – это результат работы экономики. И пока экономика не заработает лучше, он не сможет получать больше. Но экономика Украины, например, морально устарела и может быстрее расти только в результате инвестиций. Как и любая другая экономика в мире» Сергей Фурса

По словам финансового аналитика, любой человек, который хочет получать больше денег, должен быть заинтересован в инвестициях в экономику страны из-за границы. Однако, нет реформ — нет инвестиций. Также стоит помнить, что снижение налогов имеет не только положительную сторону.

«Взрослый человек не станет снижать налоги, не зная, как он профинансирует дефицит бюджета, который станет следствием снижения налогов. Конечно, любому человеку и любому бизнесу хорошо, когда налоги снижают. Это приятно. Это выгодно. Но взрослый человек всегда подумает, что же будет потом. Взрослый человек знает, что основа любого экономического роста – это макроэкономическая стабильность. И это трудно представить, каких усилий стоило ее достичь» Сергей Фурса

Эксперт отметил, что снижение налогов в Украине сопровождается дефицитом ее бюджета. В следствие этого, растет долг страны.

«Поэтому безответственно просто снижать налоги. Это инфантильно, если вы не говорите, как можно перекрыть дефицит, который возникает. И не потому, что МВФ против. Ведь МВФ против не из-за собственной привередливости. Он просто тоже видит, что вы не можете себе это позволить. Он видит, что глупо давать дополнительную конфету, если это может вызвать диабет. Он понимает, что Украине и так тяжело рефинансировать свои старые долги, и нет ничего разумного, чтобы увеличивать долг дальше» Сергей Фурса

Видео полного выпуска «Финансовой грамотности» за 9 ноября 2018

Напомним, что украинских алименщиков заставили заплатить космическую сумму.

Как сообщал ранее портал «Знай.ua», статистика показала, на что уходит вся зарплата украинцев.

Также портал «Знай.ua» сообщал о том, что отопление и горячая вода станут дешевле, но далеко не для всех.

Источник