В Украине назвали регионы с самыми дорогими и дешевыми овощами — Национальный Банк Новостей

В мониторинге участвовали капуста, лук, свекла, морковь и картофель
В мониторинге участвовали капуста, лук, свекла, морковь и картофель
Стоимость овощной корзины является самой высокой в Киеве (71 грн), а самой низкой – в Николаевской области (58 грн). Об этом написал гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.
По его словам, в овощную корзину вошли продукты, которые составляют борщевой набор, то есть по одному килограмму свеклы, капусты, картофеля, моркови и лука.
В ТОП-5 регионов, где она самая дорогая, вошли: Киев (71 грн), Донецкая (69 грн), Закарпатская – (68 грн), Черновицкая (67 грн) и Тернопольская (66 грн) области.
ТОП-5 самых дешевых регионов: Николаевская (58 грн), Харьковская (59 грн), Херсонская (60 грн), Львовская и Запорожская (по 61 грн) области.
По каждому продукту овощной корзины самыми дорогими и дешевыми регионами являются:
Ранее Дорошенко сообщил, чтосамые высокие цены на молочные продукты в Украине– молоко, сметану и творог – зафиксированы в Херсонской области. При этом самое дорогое сливочное масло – в Киевской области.
Он также подсчитал, чтохлебная корзина в Украине подорожала на 25%с 1 марта 2018 года по 1 февраля 2019-го. Самым дорогим регионом стал Киев.
Главное украинское национальное блюдо снова подорожало – за год стоимость борща со свининой выросла на 16%. Подробнее смотрите в сюжете:
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По материалам: Сегодня