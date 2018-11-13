В Украине начнут выращивать марихуану: что известно

В Украине выдана первая лицензия на продажу и производство продуктов из марихуаны. Соответствующий документ предоставлен Государственной службой Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками американской компании C21 Investments (чтобы посмотреть видео по теме, доскрольте до конца страницы).

Об этом сообщает InVenture со ссылкой на пресс-релиз компании C21 Investments Inc. «Мы рады получить первую лицензию, выпущенную в Украине, и расширить ее на Европу», — сказал главный исполнительный директор C21 Investments Роберт Чейни (Robert Cheney).

Согласно лицензии, компании разрешены импорт высококачественного каннабидиол (КБД) — сырья, экстрактов и концентратов, готовых КБД-продуктов, обработка КБД, оптовая продажа готовой продукции КБД, а также реэкспорт концентратов КБД и продуктов переработки КБД в Европу и на мировой рынок.

Компания уже открыла представительство в Киеве. Ее руководство уверено, что это значимая возможность построить новую отрасль, создать новые высококачественные рабочие места и использовать конкурентные преимущества Украины для доступа к рынкам ЕС и глобальным рынкам.

В настоящее время команда C21 находится в процессе подачи заявки на получение дополнительных лицензий, в том числе на выращивание конопли.

В пресс-службе компании отмечают, что КБД-экстракты и продукты с минимальным содержанием тетрагидроканнабинола являются законными во многих странах ЕС. «C21 теперь будет иметь возможность распространять и продавать свои фирменные продукты во многих странах ЕС, что позволит компании получить доступ к рынку с 742 миллионами потребителей», – говорится в сообщении.

C21 Investments Inc. – вертикально интегрированная компания каннабис-индустрии, которая культивирует, обрабатывает и распространяет продукты из каннабиса в США. Компания имеет промышленные посадки конопли в штате Орегон (США).

На днях американские штаты Мичиган, Миссури и Юта проголосовали за легализацию конопли в медицинских и рекреационных целях. С 17 октября Канада стала второй страной мира, где можно свободно покупать и продавать марихуану. 11 октября 2018 года сейм Литвы принял поправки к закону, которые узаконили медикаменты с содержанием конопли.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде с июня 2016 года находится одобренный профильным комитетом законопроект №4533. Он призван ослабить отношение к потенциальным исследователям медицинской конопли в Украине, упростить процедуры ее ввоза, вывоза, транзита, лицензирования, производства медпрепаратов на ее основе и т.д. Среди его соавторов – экс-министр здравоохранения Олег Мусий и врач-онколог из областного центра Кировоградщины Константин Ярынич.





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