В Украине началась стабилизация доллара: прогноз курса на неделю

Сегодня, 16:06

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Эксперт допускает рост в безналичном сегменте рынка



Автор фото: Данил Павлов, «Сегодня»

На минувшей неделе курс доллара к гривне стабилизировался. Официальный курс доллара практически не изменился, на межбанке доллар немного вырос, а на наличном рынке, наоборот, умеренно снизился. Такие данные предоставил сайту «Сегодня» старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.





«Операции на рынке экспортеров и импортеров достигли определенного баланса, и это баланс на ближайшую неделю сохранится, в случае отсутствия каких-либо форс-мажорных обстоятельств». – отметил аналитик.





Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара сохранился вблизи 26,99 грн. Напомним, официальный доллар в Украине начал неделю с падения — НБУ на 26 февраля установил курс на уровне 26,98 грн/долл. Курс евро упал на четыре копейки до 33,19 грн/евро.

Средневзвешенный курс доллара на межбанке вырос с 27,01 грн до 27,04 грн, или на 0,1%. Средние курсы покупки/продажи доллара на наличном рынке в банках снизились за неделю с 26,98/27,34 до 26,87/27,15. Таким образом, покупка снизилась на 0,4%, а продажа – на 0,7%.





«На начавшейся неделе мы ожидаем продолжения стабилизации курса доллара вблизи текущих уровней. Безналичный доллар может незначительно вырасти через неделю до 27,1 грн, а наличный доллар в банках будет торговаться около 26,8/27,2 грн», – прогнозирует Иосуб.





Ранее международный эксперт Андерс Аслунд назвал главную опасность для гривни, которая может привести к заметному скачку курса доллара в Украине.

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