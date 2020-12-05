В Украине может упасть национальная валюта,

Национальная валюта в Украине находится под давлением, на это повлиял экономический кризис, пандемия коронавируса и политическая ситуация в стране. Пока что значительного её падения, по словам президента ассоциации «Днепровский банковский союз» Владимира Косюги, ожидать не стоит. Но в бюджете имеется дефицит, и если не найти дополнительные источники для его компенсации, курс гривны по отношению к валюте существенно изменится, передаёт Информ-UA.

Бюджет на следующий год будет приниматься уже с дефицитом, так как пока что компенсировать его не из чего, предполагает Косюга.

Но есть и ряд плюсов, говорит эксперт. В нашей стране банковская система на сегодняшний день стабильная. Вложения, несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране и падение процентов на сбережения, растут. Сейчас процентная ставка на вложения в долларах – до пяти процентов годовых, в гривне – до десяти. Есть в нашей стране и стойкие резервы Национального банка – 24 миллиарда долларов валютных резервов. Поэтому возможно сдерживать неуправляемую девальвацию, говорит Косюга.

Также наблюдается сокращение трат в долларах, поэтому пока что курс национальной валюты колеблется в трёх процентах. Это, говорит эксперт, не существенные изменения.

Сейчас в состоянии стагнации находятся все мировые экономики. А отношение нашей валюты к другим – это отношение экономик. К примеру, объясняет эксперт, если экономика Украины упала на три процента, а экономика Италии на пять процентов, то гривна укрепляется по отношению к её валюте.

Сейчас представители сельскохозяйственной деятельности продают свой товар, что приносит в нашу страну валюту. Укрепили гривну и граждане, которые работают за границей.

Гражданам эксперт советует в любом случае иметь запас денег на «чёрный» день. Это может быть как гривна, так и валюта. Лучше всего хранить средства на депозитах в банках, чтобы получать за счёт процентов дополнительный доход. Необходимо половину средств иметь в долларах и евро, половину – в гривнах, говорит Косюга.





Источник