В Украине может появиться новый международный аэропорт

Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì, ïðîåêò îöåíèâàþò â 52 ìèëëèîíà åâðî.
Ïðîåêò äîëæíû ðåàëèçîâàòü äî 2020 ãîäàdepositphotos.com
Äî 2020 ãîäà â Áåëîé Öåðêâè ïëàíèðóþò ïîñòðîèòü ìåæäóíàðîäíûé àýðîïîðò. Îá ýòîì ñîîáùàåò ÓÍÈÀÍ, ññûëàÿñü íà Ìèíèñòåðñòâî èíôðàñòðóêòóðû Óêðàèíû.
×èòàé òàêæå: Ëîóêîñòåð Ernest îòêðîåò íîâûå ðåéñû èç Óêðàèíû â Èòàëèþ
“Õàðàêòåð ðàáîò — ðåêîíñòðóêöèÿ àýðîäðîìà; ñòðîèòåëüñòâî ïåððîíà, ìóëüòèìîäàëüíîãî ïîãðóçî÷íî-ëîãèñòè÷åñêîãî êîìïëåêñà è ïàññàæèðñêîãî òåðìèíàëà; ñòðîèòåëüñòâî ñïåöèàëüíûõ çäàíèé è ñîîðóæåíèé äëÿ âåäåíèÿ àýðîïîðòîâîé äåÿòåëüíîñòè; óñòàíîâëåíèå ðàäèîòåõíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ, ñðåäñòâ ïîñàäêè è ñâåòëî-ñèãíàëüíîé ñèñòåìû; ñîçäàíèå ñèñòåìû âîäîîòâåäåíèÿ, î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé; óñòàíîâëåíèå îãðàæäåíèÿ, ñèãíàëèçàöèè; ïðèîáðåòåíèå òåõíèêè è îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ñîäåðæàíèÿ âçëåòíî-ïîñàäî÷íîé ïîëîñû; ñòðîèòåëüñòâî àíãàðîâ äëÿ öåíòðà òåõîáñëóæèâàíèå ÂÑ, ìîäåðíèçàöèÿ ìóëüòèìîäàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû íà îñíîâå àýðîïîðòà Áåëàÿ Öåðêîâü“, — ãîâîðèòñÿ â ñîîáùåíèè.
Îòìå÷àåòñÿ, ÷òî îðèåíòèðîâî÷íàÿ ñòîèìîñòü ïðîåêòà — 52 ìèëëèîíîâ åâðî, à îðèåíòèðîâî÷íûé ñðîê ðåàëèçàöèè — 2018-2020 ãîäû.
“Âîçìîæíûå èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ — èç ãîðîäñêîãî, îáëàñòíîãî, ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòîâ, ÷àñòíûå èíâåñòîðû, ëüãîòíîå êðåäèòîâàíèå è/èëè ãðàíòû îò ìåæäóíàðîäíûõ ôèíàíñîâûõ îðãàíèçàöèé“, — îòìå÷àþò â ìèíèñòåðñòâå.
Ðàíåå ñîîáùàëîñü î òîì, ÷òî Ryanair ìîæåò íà÷àòü ïîëåòû èç Óêðàèíû.