В Украине ликвидируют 40 банков: с кого начнут — Обозреватель

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в следующем году планирует завершить ликвидацию более 40 банков.

Речь идет о финансовых учреждениях, которые были переданы в управление ФГВФЛ во время кризиса 2014-2016 годов, передает «Укринформ».

Представители Фонда отметили, что ликвидация первых четырех банков была завершена уже в этом году. В двух из них – ОАО «Класикбанк» и ОАО «Держзембанк», удовлетворены требования всех кредиторов, а остаточное имущество передано акционерам.

После закрытия остальных двух финучреждений – АО «Банк» Таврика «и АО» Эрдэ Банк «, невыполненными остались требования кредиторов на сумму почти 1,2 млрд гривен. Дела о взыскании соответствующих средств с людей, связанных с банками, сегодня находятся в судах.

Представители ФГВФЛ также отметили, что в 2018 году вкладчикам неплатежеспособных банков было выплачено 489,1 млн гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине даже после масштабной чистки финансового сектора, еще как минимум 15 банков работают по нежизнеспособной модели, а проблемы есть у 26 финучреждений.

Больше всего проблем – у Вернум Банк, БМ Банк, Мисто Банк и ВТБ. Значительная их часть уже находится в процессе ликвидации. Также среди нарушителей нормативов НБУ выделился Банк Кредит Днепр, который не соответствует сразу шести стандартам.





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